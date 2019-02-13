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Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время обучения в вузе

15:50 13.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минюст считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах, пишет РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов. Отмечается, что Минюст собирается разработать ряд поправок в семейное законодательство, а также в законодательство о детстве.

В частности планируется уточнить защиту прав и законных интересов ребенка, установить минимальный размер алиментов, обязать родителей содержать совершеннолетних и трудоспособных детей, прозодящих очное обучение в вузах, уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Темы: Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 22:42
Гость: Если

студент в Финляндии живет отдельно от родителей, ему эти деньги платит государство.
При том, что высшее (как и среднее) образование в Финляндии бесплатное. Платных высших учебных заведений там вообще нет.
Поэтому "про убийцев" не надо.
13.02.2019, 22:38
Гость: "Вот вам, бабушка, и юрьев день"

Скорее, вот тебе, бабушка и юркни в дверь!
13.02.2019, 22:37
Гость: А то одним сапоги

Сапоги один умный Ведмедь отменил. И портянки тоже.
Теперь солдаты в ботиночках с носками ходят. (до ближайшего окопа с водой по колено)
И в курточках на синтепоне. Вместе с ушаночками уб..... вида. Когда ушки на верху шапки сложить нельзя, друг на друга налезают.
Вероятно, по дизайну некоего модЭльера ....дашкина. Особо приближенного.
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