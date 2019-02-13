Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время обучения в вузе

15:50

Минюст считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах, пишет РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов. Отмечается, что Минюст собирается разработать ряд поправок в семейное законодательство, а также в законодательство о детстве.

В частности планируется уточнить защиту прав и законных интересов ребенка, установить минимальный размер алиментов, обязать родителей содержать совершеннолетних и трудоспособных детей, прозодящих очное обучение в вузах, уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Другие подробности инициативы пока не приводятся.