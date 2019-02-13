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Более 200 млрд рублей направит правительство на развитие судебной системы

21:52 13.02.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что власти продолжат оказывать поддержку судебной системе.

Это направлено на обеспечение независимости и беспристрастности правосудия, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Чтобы обеспечить развитие самой судебной системы в целом, мы выделяем достаточно приличные деньги. В этом году в бюджете заложено более 200 миллиардов рублей. Деньги пойдут, конечно, на содержание судейского корпуса, охрану судов, а также на расходы по защите информации, которая содержит персональные данные", - сказал Медведев, выступая на совещании-семинаре судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Кроме того, по словам Медведева, ведется работа по улучшению оргобеспечения мировых судей.

"Расходы на судебную систему - это расходы, в значительной степени направленные на обеспечение независимости и беспристрастности правосудия. Это возможность привлечь способную молодежь для работы в судах ... а в итоге обеспечить гражданам страны качественную и эффективную судебную защиту их прав",- цитирует премьера РИА Новости.
 

Темы: Судебная система в России, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2019, 01:19
Гость: ВВВ

А за свой счёт судья не могут развить судебную систему? Неужто у них денег мало?
14.02.2019, 01:11
Гость: Путник

Найти «решение уравнения» национального успеха Правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа.

Дмитрий Медведев

Э-ка, его с газировочки понесло!
14.02.2019, 00:14
Гость: Тот

девушку и танцует...
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