Более 200 млрд рублей направит правительство на развитие судебной системы

21:52

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что власти продолжат оказывать поддержку судебной системе.

Это направлено на обеспечение независимости и беспристрастности правосудия, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Чтобы обеспечить развитие самой судебной системы в целом, мы выделяем достаточно приличные деньги. В этом году в бюджете заложено более 200 миллиардов рублей. Деньги пойдут, конечно, на содержание судейского корпуса, охрану судов, а также на расходы по защите информации, которая содержит персональные данные", - сказал Медведев, выступая на совещании-семинаре судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Кроме того, по словам Медведева, ведется работа по улучшению оргобеспечения мировых судей.

"Расходы на судебную систему - это расходы, в значительной степени направленные на обеспечение независимости и беспристрастности правосудия. Это возможность привлечь способную молодежь для работы в судах ... а в итоге обеспечить гражданам страны качественную и эффективную судебную защиту их прав",- цитирует премьера РИА Новости.

