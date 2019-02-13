В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

13:49

Полицейские ведут розыск неизвестных в Московской области, которые в ночь на вторник избили до смерти руководителя подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрия Грибова.

Дмитрий Грибов. Фото сайта pasmi.ru

"В ночь на вторник в Воскресенске на Дмитрия Грибова было совершено нападение, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга. Позже он скончался в реанимации", - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Как рассказал председатель совета организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин, на Гибова напало несколько человек в масках, когда он приехал навестить пожилую мать. Свидетелем избиения стал местный житель, пригрозивший вызвать полицию. После этого нападавшие скрылись, а самого Дмитрия Грибова увезли на скорой в реанимацию. Но травмы оказались столь серьезны, что врачам не удалось спасти жизнь борца с коррупцией.

Причины нападения на общественника доподлинно неизвестны, но Виктор Костромин предполагает, что оно стало следствием бездействия правоохранительных органов, сообщает издание ПАСМИ. "Года два назад произошел бытовой конфликт на дороге, и Дмитрия избили три человека, - рассказал Виктор Костромин. - Он два года добивался возбуждения уголовного дела, ему сожгли машину, он подавал в суд на бездействие ОВД, и наконец, добился возбуждения дела в отношении одного из нападавших".

Совпадение или нет, но именно в понедельник, 11 февраля, прошло судебное заседание по этому делу, после которого и произошло фактическое убийство Грибова.

В настоящее время следователи и криминалисты отрабатывают возможные версии произошедшего. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.