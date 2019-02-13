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В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

13:49 13.02.2019

Полицейские ведут розыск неизвестных в Московской области, которые в ночь на вторник избили до смерти руководителя подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрия Грибова. 

Дмитрий Грибов. Фото сайта pasmi.ru

"В ночь на вторник в Воскресенске на Дмитрия Грибова было совершено нападение, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга. Позже он скончался в реанимации", - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Как рассказал председатель совета организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин, на Гибова напало несколько человек в масках, когда он приехал навестить пожилую мать. Свидетелем избиения стал местный житель, пригрозивший вызвать полицию. После этого нападавшие скрылись, а самого Дмитрия Грибова увезли на скорой в реанимацию. Но травмы оказались столь серьезны, что врачам не удалось спасти жизнь борца с коррупцией.

Причины нападения на общественника доподлинно неизвестны, но Виктор Костромин предполагает, что оно стало следствием бездействия правоохранительных органов, сообщает издание ПАСМИ.  "Года два назад произошел бытовой конфликт на дороге, и Дмитрия избили три человека, - рассказал Виктор Костромин. - Он два года добивался возбуждения уголовного дела, ему сожгли машину, он подавал в суд на бездействие ОВД, и наконец, добился возбуждения дела в отношении одного из нападавших".

Совпадение или нет, но именно в понедельник, 11 февраля, прошло судебное заседание по этому делу, после которого и произошло фактическое убийство Грибова.

В настоящее время следователи и криминалисты отрабатывают возможные версии произошедшего. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 18:11
Гость: ярый свет

Убивают наших русских, самых принципиальных. Это борьба русского народа с конспирологическими персонажами во власти, которая идет все последние 100 лет. От народа всю информацию прячут и основная масса даже не понимает истинной сути происходящего.
13.02.2019, 17:40
Гость: По "понятиям" паханата:

Чуть глубже копнул, чем "положено" было...
Преступников это весьма возмутило
(А нрав криминала в Эрэфии крут!), -
Вот и учинили они "самосуд"!
13.02.2019, 17:19
Гость: во власти рулят люди выдающие себя за других

Все это было давно известно. Сама власть и является защитником коррупции олигархическо-воровских кланов скрытых троцкистов. Речь о преступно-воровской касте с этническим уклоном.
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