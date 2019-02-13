Иркутский суд отказал в восстановлении на работе многодетной матери предпенсионного возраста

14:26

При этом проверки Минздрава и уполномоченного по правам человека выявили нарушения в больнице

В Иркутске суд отказал многодетной матери Ольге Войчик, которую уволили за полтора года до пенсии, в восстановлении на работе. По словам женщины, ранее старшая медсестра больницы, где работала Войчик, попросила её написать заявление о переводе с должности санитарки на должность уборщицы, так как у неё не было профильного образования. Впоследствии Ольга продолжала выполнять обязанности санитарки, получая зарплату уборщицы, но была уволена за прогул, когда попросила перевести её обратно. Проверки Минздрава и уполномоченного по правам человека выявили нарушения в больнице. Кроме того, по словам женщины, в суде были представлены поддельные документы, выдаваемые за написанные ею заявления. Теперь она намерена обжаловать вердикт.

© Фото из личного архива Ольги Войчик

ПЕРЕВОД В УБОРЩИЦЫ

Ольга Войчик работала санитаркой в городской клинической больнице №3 Иркутска с 2013 года.

«В 2017 году вышел указ президента о том, что у младшего медицинского персонала должна быть соответствующая квалификация и надо пройти обучение. В июне отдел кадров собрал группу из 30 человек и отправил на курсы. Я в их число не попала. Тогда мне сказали, что им нужен аттестат за 11-й класс, а у меня был диплом из колледжа», — рассказала RT Войчик.

По словам женщины, после того как первая группа отучилась, разговоров об обучении остальных сотрудников не было. В сентябре санитарка ушла в отпуск. После возвращения на работу 15 октября 2017 года у неё состоялся разговор со старшей медицинской сестрой отделения.

«Она начала говорить, что, раз я не прошла обучение, работать санитаркой не могу. Из-за этого я должна написать заявление о переводе на должность уборщицы. В противном случае меня уволят. Она уверяла, что после того, как я пройду обучение, меня и других работников сразу вернут на должность санитарки», — поделилась Войчик.

Женщина отметила, что у неё просто не было выхода — она не могла остаться без работы и денег. У Ольги трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. Она единственный кормилец в семье, так как муж осуществляет уход за детьми.

Как рассказала Войчик, её попросили написать заявление задним числом, от 25 сентября 2017 года, и она согласилась.

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО ВЫХОДА»

После этого отдел кадров действительно предложил пройти обучение всем, кто не попал в первую группу. По документам заявку на обучение подавала больница, а вот оплачивать курсы, по словам Войчик, должны были сами работники. Женщина рассказала, что потраченные 6 тыс. рублей обещали вскоре вернуть, но этого так и не произошло.

Войчик отметила, что она числилась на должности уборщицы, но от неё требовали выполнения обязанностей санитарки. Однако зарплата сильно отличалась.

«Официально оформленные санитарки говорили, что получают 50 тыс. рублей, а у нас выходило в два раза меньше. Кроме того, перестали выдавать молоко за вредность, ведь уборщикам оно не положено. Это было так унизительно», — заявила Ольга.

В январе 2018 года женщина отнесла все необходимые сертификаты об обучении в отдел кадров. После этого она начала интересоваться, почему её не возвращают на должность санитарки. По словам Войчик, ей говорили, что из-за отсутствия средств в бюджете больницы перевода пока не будет.

Через два месяца Ольга вновь пошла в отдел кадров. В этот раз ей сказали, что заявление о переводе на должность уборщицы женщина написала сама и возмущаться нет смысла.

«Я говорила, что у меня не было выхода. Я не могла уволиться и оставить свою семью без заработка. С марта 2018 года у меня с завотделением начались конфликты. От нас требовали выполнять обязанности не хуже тех, кто официально устроен на должность санитарки. Я говорила, что я вообще уборщица и всё это делать не обязана», — вспоминает Войчик.

НЕПРОХОДИМЫЕ АТТЕСТАЦИИ

В марте 2018 года в больнице проводилась аттестация, и на основании её результатов решался вопрос о переводе на должность санитарки. По словам Войчик, она ответила на все вопросы и главная санитарка хвалила её за работу.

Однако на следующий день Ольга зашла в отдел кадров и узнала, что аттестацию она не прошла, так как заведующий отделением дал ей плохую характеристику.

«Я этому так удивилась! У меня за все годы работы не было прогулов или нареканий, а тут плохая характеристика. Сказали ждать следующей аттестации в июне. Но её не было», — рассказала женщина.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

Отчаявшаяся Войчик обратилась в приёмную президента РФ. Однако результатов это не дало: жалобу перенаправили главврачу больницы. Он, в свою очередь, сослался на выполнение приказа министра здравоохранения области — не более 40 санитаров на больницу. На этом вопрос закрыли.

Тогда женщина обратилась к региональному уполномоченному по правам человека и попросила провести проверку, чтобы её труд оплачивался так же, как работа других санитаров.

В ходе проверки были выявлены нарушения. Как сообщили RT в аппарате омбудсмена, установлено, что Войчик выполняла поручения, которые не входят в обязанности уборщицы: получение медикаментов и оборудования, их доставка в отделение, а также функции курьера.

После проведения проверки руководителю больницы было вынесено предписание устранить нарушения и пересмотреть должностные обязанности сотрудников.

ПЕРЕВОД В ДРУГОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В октябре 2018 года проводилась ещё одна аттестация, которую женщина не прошла. После этого Войчик предложили подписать заявление о переводе в другое подразделение. Сказали, что это обычная формальность: просто отделение переименовывают. Однако из-за перевода у Ольги менялся график работы.

«Надо было работать днём, с 8 до 20. Вечером я уехать домой уже не могла, так как живу в деревне неподалёку, а автобусы в такое время уже не ходят. Гораздо удобнее мне было работать на должности санитарки сутками», — рассказывает женщина.

По словам Войчик, после перевода у неё бы уменьшалась и зарплата — с 22 тыс. до 16 тыс. рублей.

«Я сказала, что подписывать ничего не буду, и снова попросила перевести меня в санитарки», — рассказывает женщина.

После этого Войчик отправили к старшей медицинской сестре, чтобы ей дали разрешение на перевод. Та одобрила перевод. Тогда в отделе кадров Войчик попросили немного подождать в коридоре, якобы чтобы подготовить соответствующий приказ.

«Я НИГДЕ НЕ ЧИСЛЮСЬ»

«Я подождала час, зашла к ним, а они мне говорят: «Вы почему не на рабочем месте?» Я сказала, что не знаю, где моё рабочее место, — в санитарки меня не перевели, а заявление о переводе в другое подразделение я не подписывала», — вспоминает Войчик.

Тогда её попросили отработать сутки — за это время якобы должны подготовить приказ о переводе в санитарки. Женщина пошла на рабочее место санитарки, где, по её словам, застала сотрудников отдела кадров. Они оформляли на неё административное взыскание за отсутствие на рабочем месте.

«Я не понимала, как они могут что-то оформлять. Я нигде не числюсь. Они начали на меня орать — либо вы подписываете перевод на уборщика (с неудобным для меня графиком), либо мы вас увольняем за прогул. Я уже не могла это терпеть и сказала: «Вот и увольняйте», — рассказывает Войчик.

После этого она пожаловалась в трудовую инспекцию. Там провели проверку и выявили в больнице ряд нарушений. Оказалось, что подразделение, в котором работала Войчик, не переименовывалось, а значит, причин для перевода не было и она могла остаться на должности уборщицы, на которой и числилась.

Кроме того, в день увольнения, 15 октября 2018 года, женщине не выдали трудовую книжку и не произвели расчёт. По словам Войчик, документ отправили по почте. При этом из-за записи, которую сделали в ней сотрудники отдела кадров, она никак теперь не может устроиться на работу.

Впоследствии, после жалобы женщины, проверку провёл и региональный Минздрав, который также усмотрел ряд нарушений в переводах Войчик на другую должность и в её последующем увольнении.

Чиновники отметили, что раз женщина числилась на должности уборщицы, то необходимость её обучения отсутствовала.

СУД

После получения результатов проверок женщина обратилась в Кировский райсуд Иркутска с целью добиться восстановления на работе и компенсации утерянного заработка. Суд в ходе разбирательства установил, что работодатель нарушил порядок предупреждения работников о сокращении штатов. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, известить работников о переводе на другую должность необходимо было не менее чем за два месяца. Таким образом, установленный законом порядок соблюдён не был.

Однако 11 января 2019 года в конечном итоге суд всё же встал на сторону представителей больницы, так как они представили заявления Войчик, что она согласна перевестись на должность уборщика по собственному желанию.

Уволенная санитарка уверяет, все представленные документы были поддельными — они были написаны не её рукой и подпись была не её.

«Я говорила в суде, что я писала такие заявления — так представьте мне мои. Однако судья не обратил на это внимания. Наверное, им пришлось переписывать их, потому что там не сходились даты. Я точно помню, что писала 25 сентября, а в этих было 29 число», — рассказывает Войчик.

Как рассказала Войчик RT, ей звонила старшая медицинская сестра отделения реанимации и призналась, что эти заявления писала она. Однако, несмотря на то что женщина просила вызвать её как свидетеля, судья в этом отказал.

После суда женщина обратилась в региональное управление СК с заявлением о проведении экспертизы представленных в суде документов.

Войчик намерена обжаловать решение суда.

«Что это за главврач такой, который не выполняет указы президента и запросто увольняет людей предпенсионного возраста?» — недоумевает женщина.

ЕДВА СВОДИТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Сейчас Войчик стоит на учёте в центре занятости и готова взяться за любую работу: вахтёра, сторожа, уборщицы. Однако на данный момент вакансии отсутствуют. Семье помогают старшие дети, но Ольга всё равно еле сводит концы с концами.

Сын до этого занимался борьбой в школе олимпийского резерва и завоёвывал медали на соревнованиях, однако теперь из-за отсутствия денег тренировки пришлось приостановить.

Женщина до сих пор общается с коллегами и поддерживает с ними хорошие отношения. По их словам, уже через несколько недель после увольнения Ольги на её место взяли другую санитарку.

«Они мне говорят: «Ты зря пошла против системы. Надо было молчать и ждать». А я так не могла: мне нужны были деньги, чтобы кормить семью и обучать детей», — рассказала Войчик.

В городской клинической больнице №3 города Иркутска RT комментировать ситуацию отказались.

Автор: Дарья Малютина