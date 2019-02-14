Российские банки начали борьбу за самозанятых

13:49

С I квартала этого года крупнейшие российские банки запустят программу по регистрации самозанятых.

Речь идет о регистрации через удаленные каналы, учете чеков от клиентов и контроле за тем, сколько налогов уплачено. Об этом «Известиям» рассказали в банках.

ФНС позволяет финорганизациям подключиться к своему приложению «Мой налог» через открытый API.

Сбербанк намерен предложить простую регистрацию деятельности, услугу «автоплатеж» для перечисления налогов и сервис для работы с чеками, рассказал «Известиям» директор дивизиона «Малый и микробизнес» банка Александр Белокопытов. По закону специальный счет самозанятому для работы не нужен.

Совкомбанк предложит регистрацию через свою систему дистанционного обслуживания, а уже затем - специализированную линейку продуктов, отметил зампред правления кредитной организации Алексей Панферов.

Тинькофф Банк работает над функционалом для упрощенного учета уплаченных сборов - планируется, что сервис позволит видеть доход в налогооблагаемой базе, а по итогам каждого месяца получать информацию о том, сколько нужно заплатить в бюджет, отметили в кредитной организации.

Банк «Восточный» также работает над спецпредложением - пакетом рассчетно-кассового обслуживания, где самозанятый сможет выбрать размер комиссии в зависимости от нужных услуг, добавила директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка «Восточный» Анна Ермолаева.

Встать на учет в ФНС в ближайшее время можно будет и через мобильное приложение Альфа-банка, рассказали там «Известиям». Вначале сервис будет доступен на Android, позже он заработает и для пользователей IOS. Банк планирует предлагать самозанятым кредитные и инвестиционно-страховые продукты.