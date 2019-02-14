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Роскачество не обнаружило пельменей высокого качества на российском рынке

11:35 14.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Роскачество не обнаружило на российском рынке ни одного производителя пельменей, который был бы достоен "Знака качества", пишет ТАСС.

По данным агентства, в ходе проверки, ведомство обнаружило практически во всех продуктах остатки антибиотиков в мясе. Также часто наблюдается подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами и добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, таких как крахмал или загуститель.

Кроме того, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотиками, а в 9 случаях - незаявленные компоненты (курица, искусственные добавки).

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - отметили в ведомстве, добавив, что производители уже приняли меры по исправлению недочетов.

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 20:01
Гость: *

"Есть фирмы которые делают Пельмени из «мраморной говядины «
...
Что и эти плохие по цене почти 500 руб за кг" - охренеть... А можно узнать, какие достоинства есть у мраморной говядины не на сковородке/гриле, а в фарше? Стейки из нее продаются грамм по 250-300, цена такой фасовки - под штукарь... Есть версии, кто в здравом уме спустит мясо, ценой в три штукаря за кеге, в мясорубку? И чем этот фарш будет отличаться от фарша из пашины, 400 р/кг?
Готов поверить, что есть отдельные знатоки, которые в свежем(!!!) фарше найдут отличия, но после заморозки - анрил! Ну, и уж для совсем тонких ценителей мраморной говядины в замороженных пельменях, в состав входят "масло растительное, порошок яичный"(с)
То, что производитель добавил в состав, но "забыл" указать - оставим за рамками данного обсуждения.
14.02.2019, 19:27
Гость: Иван простак

Да ладно. Кто бы говорил. Я один раз сдуру купил сосиски в Италии. Это некая субстанция, которую пришлось выкинуть в ведро. Так же как бурро, как у них масло
называется, похожее на смесь животного жира и маргарина. Наше в разы лучше.
14.02.2019, 18:10
Гость: Европеец

Интереснее бы была статья «В России нашли качественные пельмени». Это бы был прорыв.
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