Роскачество не обнаружило пельменей высокого качества на российском рынке

11:35

Роскачество не обнаружило на российском рынке ни одного производителя пельменей, который был бы достоен "Знака качества", пишет ТАСС.

По данным агентства, в ходе проверки, ведомство обнаружило практически во всех продуктах остатки антибиотиков в мясе. Также часто наблюдается подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами и добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, таких как крахмал или загуститель.

Кроме того, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотиками, а в 9 случаях - незаявленные компоненты (курица, искусственные добавки).

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - отметили в ведомстве, добавив, что производители уже приняли меры по исправлению недочетов.