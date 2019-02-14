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Актера Василия Ланового не пустили на борт «Победы»

21:45 14.02.2019
Василий Лановой. Фото с сайта Mil.ru

Народный артист СССР Василий Лановой должен был лететь в Ростов-на-Дону рейсом «Победы», но размеры его вещей превысили требования авиакомпании по максимально допустимым габаритам ручной клади.

Василий Лановой заявил, что был готов оплатить штраф. Но, по словам артиста, сотрудник «Победы» даже не стал с ним разговаривать и не принял деньги. В результате Лановой опоздал на посадку и ему пришлось покупать билет на следующий рейс, сообщает НТВ.

В авиакомпании заявили, что в этом неприятном инциденте виноваты организаторы поездки народного артиста СССР.

 «Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники „Победы“, не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», - заявил представитель авиакомпании «Победа».

В авиакомпании также заявили, что подарят Лановому билеты на любое направление в знак глубокого уважения к артисту. Также в «Победе» выразили надежду, что в будущем организаторы его поездок будут более внимательны.

Темы: Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 01:20
Гость: для ABCD

Вы правы. К сожалению.
14.02.2019, 23:40
Гость: ABCD

По всей видимости Лановой скромный человек и не богатый. Вот и хотел лететь бюджетной компанией.
И видимо в лицо "молодые сотрудники компании" его не знали точно.
Он не из их мира, их кумиры из "бригада" или "чёрный бумер", тех бы они узнали по запаху издалека и наверное ещё языком коврик до самолёта вылизали.
14.02.2019, 22:28
Гость: Veteran

Прославленный, заслуженный артист путешествует супер экономным тарифом. Т.е. вместо того чтобы довезти заслуженного человека в комфортабельном такси, его везут в картонной коробке. Почёт и уважение.
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