В Кремле не увидели ничего плохого в видео с поющими Дворковичем и Ткачевым

16:50

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в видео, на котором бывшие министры и сотрудники правительства поют песни в самолете.

Журналисты поинтересовались, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально, на что Песков ответил утвердительно.

"Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил", — добавил он.

Он отметил, что в Кремле не знают, откуда взялось видео. "Мы же не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда оно взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос", — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

На видеоролике, появившемся в Сети, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и его же бывшая глава протокола Марина Ентальцева находятся на борту самолета и подпевают песне Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".