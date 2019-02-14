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В Кремле не увидели ничего плохого в видео с поющими Дворковичем и Ткачевым

16:50 14.02.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в видео, на котором бывшие министры и сотрудники правительства поют песни в самолете.

Журналисты поинтересовались, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально, на что Песков ответил утвердительно.

"Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил", — добавил он.

Он отметил, что в Кремле не знают, откуда взялось видео. "Мы же не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда оно взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос", — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

На видеоролике, появившемся в Сети, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и его же бывшая глава протокола Марина Ентальцева находятся на борту самолета и подпевают песне Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".

Темы: Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 21:10
Гость: Крутой

Да за такое видео с государственной службы нужно выгонять поганой метлой со свистом и с треском и запретить навсегда занимать должности в госаппарате. Если Песков так это комментирует, то он сильно дискредитирует администрацию. Значит, он их поддерживает, значит, он так же относится к госслужбе безответственно.
14.02.2019, 20:55
Гость: Скептик

А у них лицензия на исполнение песни есть?
Да еще и на трансляцию по стране?
14.02.2019, 20:32
Гость: Некрасов вечен!

Кому на Руси жить хорошо!
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