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Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

14:22 14.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Арест был снят после того, как Улюкаев, приговоренный к восьми годам, выплатил назначенный ему судом штраф в 130 миллионов рублей, передает ТАСС.

Чтобы зачитать список имущества, с которого снимается арест, потребовалось 30 минут, сообщила РБК пресс-секретарь суда Валентина Норбах, не став уточнять подробности.

В январе 2017 года замглавы СК Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что в рамках расследования дела Улюкаева «арестованы 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей»

В декабре 2017 года Алексей Улюкаев был осужден за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев отказался признать вину. В декабре 2018 года было объявлено, что вся сумма штрафа, назначенного Улюкаеву судом, списана приставами.

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 20:52
Гость: Наталья

Гость! Вы неправильно считаете, по-моему. К 564 миллионам рублей надо прибавить 130 миллионов. Ведь сначала были деньги, чтобы отдать 130 мл.р., а потом получить 564. Значит у жены или другого родственника были эти 130 мл.р.
14.02.2019, 19:36
Гость: Предлагаешь

себя на роль пьяненькой шпаны?
14.02.2019, 19:11
Гость: гость

Очередная индульгенция высокопоставленным жуликам выдана.
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