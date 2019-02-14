Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

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Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Арест был снят после того, как Улюкаев, приговоренный к восьми годам, выплатил назначенный ему судом штраф в 130 миллионов рублей, передает ТАСС.

Чтобы зачитать список имущества, с которого снимается арест, потребовалось 30 минут, сообщила РБК пресс-секретарь суда Валентина Норбах, не став уточнять подробности.

В январе 2017 года замглавы СК Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что в рамках расследования дела Улюкаева «арестованы 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей»

В декабре 2017 года Алексей Улюкаев был осужден за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев отказался признать вину. В декабре 2018 года было объявлено, что вся сумма штрафа, назначенного Улюкаеву судом, списана приставами.