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КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление избирателей

12:33 14.02.2019
Государственная дума РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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В КПРФ предлагают ввести наказание за неуважетельные высказывания чиновников по отношению к избирателям, пишет "Интерфакс".

"Мы внесли сегодня законопроект, предусматривающий административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих", - рассказал депутат Сергей Казанков.

В случае таких высказываний, по мнению парламентариев, на чиновника следует наложить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае повторных аналогичных нарушений или за особо грубые реплики предусматривать дисквалификацию в профессиональной деятельности на срок до трех лет.

"На журналистов, блогеров законопроект не распространяется", - добавил Казанков.

Парламентарий заметил, что речь в законопроекте идет именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет.

Он считает, что сегодня наказаний подобного рода для чиновника не предусмотрено, хотя все чаще в публичное пространство попадают сведения о резких замечаниях госслужащих.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 18:23
Гость: Просто интересно?

А выдвигать от КПРФ миллиардера- это не оскорбление избирателей?
14.02.2019, 18:18
Гость: член КПРФ

Голосуйте за КПРФ и мы восстановим великий, могучий Советский Союз! Советский народ продолжит победное строительство коммунизма на основе всепобеждающего учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина!
14.02.2019, 17:56
Гость: член КПСС

КПРФ- передовой отряд рабочего класса, продолжатели дела Великих Гениев Всех времен и Народов- Товарищей Ленина и Сталина! Товарища Зюганова- в Президенты!
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