Синявинская птицефабрика не попадала в зону внимания сотрудников ФСБ

16:21

13 февраля в сети Интернет была распространена информация о проводимой выемке документов сотрудниками Федеральной службы безопасности в крупных агропромышленных холдингах 13 регионов России.

По предварительным данным, это было связано с проверкой на уклонение от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

По данным издания 78.ru, среди предприятий, в которые пришли спецслужбы, - ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинская птицефабрика, в Челябинске проверяли ГК «Здоровая ферма» и ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Но, как выяснилась позже, информация о проведении проверок в ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинской птицефабрике, оказалась ложной - никакие проверки на предприятиях не проводились.

Таикм образом, к данному инциденту упомянутые компании отношения не имеют.