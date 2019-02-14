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Синявинская птицефабрика не попадала в зону внимания сотрудников ФСБ

16:21 14.02.2019
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13 февраля в сети Интернет была распространена информация о проводимой выемке документов сотрудниками Федеральной службы безопасности в крупных агропромышленных холдингах 13 регионов России. 

По предварительным данным, это было связано с проверкой на уклонение от уплаты налогов, незаконным возмещением  НДС, а также несоблюдением договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

По данным издания 78.ru, среди предприятий, в которые пришли спецслужбы, - ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинская птицефабрика, в Челябинске проверяли ГК «Здоровая ферма» и ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Но, как выяснилась позже, информация о проведении проверок в  ОАО «Волховский комбикормовый завод» и Синявинской птицефабрике, оказалась ложной - никакие проверки на предприятиях не проводились.

Таикм образом, к данному инциденту упомянутые компании отношения не имеют.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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