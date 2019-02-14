]]> ]]>
Главная В России Новости

ПФР будет предупреждать россиян о выходе на пенсию за 20 лет

12:37 14.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует запустить автоматизированную рассылку уведомлений для тех, кому осталось 15-20 лет до пенсии. Об этом заявил глава фонда Антон Дроздов, передает ТАСС.

Цель проекта, получившего название «Моя пенсия», сказал глава ПФР, «вовлечь аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю».

«[Мы планируем] рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — сказал Дроздов.

С 2019 года в России поэтапно повышается пенсионный возраст. К 2023 году женщины будут выходить на пенсию с 60 лет (до 2019 года — с 55 лет), мужчины с 65 лет (ранее с 60 лет). Реформа вызвала недовольство общества, по всей России проходили массовые акции протеста.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2019, 18:12
Гость: М59

101 рассказка.
14.02.2019, 18:03
Гость: екатерина

Помоги государству-сдохни до пенсии
14.02.2019, 16:52
Гость: масян

МОЯ ПЕНСИЯ СПЕТА !
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.