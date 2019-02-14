ПФР будет предупреждать россиян о выходе на пенсию за 20 лет

12:37

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует запустить автоматизированную рассылку уведомлений для тех, кому осталось 15-20 лет до пенсии. Об этом заявил глава фонда Антон Дроздов, передает ТАСС.

Цель проекта, получившего название «Моя пенсия», сказал глава ПФР, «вовлечь аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю».

«[Мы планируем] рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — сказал Дроздов.

С 2019 года в России поэтапно повышается пенсионный возраст. К 2023 году женщины будут выходить на пенсию с 60 лет (до 2019 года — с 55 лет), мужчины с 65 лет (ранее с 60 лет). Реформа вызвала недовольство общества, по всей России проходили массовые акции протеста.