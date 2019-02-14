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СМИ узнали сумму заказа сенатором Арашуковым двух убийств

16:40 14.02.2019
Фото с сайта compromat.ws
Фото с сайта compromat.ws
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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, как считают следователи, заплатил 1,5 миллиона рублей за убийство двух человек. Об этом 14 февраля сообщил ТАСС собственный источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, соответствующие показания давал Рустам Копсергенов. Его считают посредником между Арашуковым и исполнителями убийств.

По данным ТАСС, за убийство активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова член Совфеда заплатил один миллион рублей, а за убийство советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова сенатор дал еще 500 тысяч рублей.

Рауф и его отец Рауль Арашуковы были задержаны 30 января, оба заключены под стражу. Сенатор обвиняется в организации двух убийств и участии в преступном сообществе. Его отца, советника главы компании «Газпром межрегионгаз», следствие считает создателем преступной группировки и участником хищения природного газа на сумму 30 миллиардов рублей.

По информации СМИ, у семьи Арашуковых произошел конфликт с экс-главой МВД Карачаево-Черкесии Казимиром Боташевым. В 2017-м Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии. По одной из версий, через замглавы Росгвардии генерала Сергея Ченчика Боташев обратился к полпреду президента на Северном Кавказе Александру Матовникову. Полпред составил докладную записку президенту Владимиру Путину, после которой расследованию был дан ход. 

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 20:53
Гость: Как же

рисковала матвиенко, фотографируясь с этим зверем.
14.02.2019, 17:59
Гость: Патриот России

Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России Сулима Ямадаева в причастности к убийству своего отца Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
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