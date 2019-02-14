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В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа

18:18 14.02.2019
Пожарные машины © KM.RU
Пожарные машины © KM.RU
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В Красноярске произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу ул. Кандагарская, 3», - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, двенадцать человек удалось спасти. В результате взрыва обрушились угловые квартиры с 1 по 3 этаж.

Под завалами может находиться один человек. Информация о пострадавших выясняется.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 22:53
Гость: Никогда

такого не было и вот опять!
14.02.2019, 20:25
Гость: Магнитогорск

Но ведь не целый подъезд!
14.02.2019, 19:22
Гость: Макар

show must go on и ничего не поделаешь...и не узнаешь правды... почему вдруг газ стал взрываться с пугающей регулярностью...
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