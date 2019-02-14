В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа
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В Красноярске произошел взрыв газа в жилом доме.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
«Поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу ул. Кандагарская, 3», - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, двенадцать человек удалось спасти. В результате взрыва обрушились угловые квартиры с 1 по 3 этаж.
Под завалами может находиться один человек. Информация о пострадавших выясняется.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.