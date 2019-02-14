В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа

18:18

В Красноярске произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу ул. Кандагарская, 3», - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, двенадцать человек удалось спасти. В результате взрыва обрушились угловые квартиры с 1 по 3 этаж.

Под завалами может находиться один человек. Информация о пострадавших выясняется.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.