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Главу контрразведки Бельгии заподозрили в работе на Россию

15:15 14.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Главу бельгийской военной контрразведки Клемента Ванденборре заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило местное издание De Morgen.

По данным газеты, Ванденборре отстранили от работы на время проверки всех фактов. Следствие отметило, что в карьере главы контрразведки Бельгии обнаружились «многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью». При этом обнародовать согласились только один факт: Ванденборре нарушил процедуру уничтожения засекреченных документов, просто пропустив их через шредер.

О других инцидентах в данный момент не сообщается, так же, как и не разъясняется, в чем именно заключается его работа на Россию.

По мнению издания, обвинение Ванденборре может быть подтасовано молодыми сотрудниками, которые мечтают продвинуться по службе. Также это может быть следствием противостояния между департаментом разведывательной службы и контрразведкой, считают аналитики газеты.

Сам глава военной контрразведки отрицает все обвинения. В данный момент он отстранен от доступа к секретным документам, но все еще находится на свободе.

Темы: Россия, Бельгия, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 18:53
Гость: А он точно Клемент?

Не Климент?
14.02.2019, 17:59
Гость: Чекист

Отстранили от работы и заподозрили в работе на РФ только из-за того что он секретный документ через шредер пропустил, а что он его съесть что ли должен был или сжечь прямо в кабинете и пожар устроить. Все секретные документы так и уничтожают сначала через шредер, но потом этот мусор не на свалку выбрасывают, а собирают и уже утилизируют полностью специальные люди. Может быть и файлы какие-то или почту в компе не удалил полностью, дак это почти все так делают, мелко нарушают вышел в туалет а компьютер не закрыл паролем или кабинет оставил открытым. Это общие требования по безопасности для любой фирмы или офиса мелкое нарушение максимум поставят на вид.
14.02.2019, 17:40
Гость: Ян

Не ожидал я такого от Клемента! Как так то.
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