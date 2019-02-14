Главу контрразведки Бельгии заподозрили в работе на Россию

15:15

Главу бельгийской военной контрразведки Клемента Ванденборре заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило местное издание De Morgen.

По данным газеты, Ванденборре отстранили от работы на время проверки всех фактов. Следствие отметило, что в карьере главы контрразведки Бельгии обнаружились «многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью». При этом обнародовать согласились только один факт: Ванденборре нарушил процедуру уничтожения засекреченных документов, просто пропустив их через шредер.

О других инцидентах в данный момент не сообщается, так же, как и не разъясняется, в чем именно заключается его работа на Россию.

По мнению издания, обвинение Ванденборре может быть подтасовано молодыми сотрудниками, которые мечтают продвинуться по службе. Также это может быть следствием противостояния между департаментом разведывательной службы и контрразведкой, считают аналитики газеты.

Сам глава военной контрразведки отрицает все обвинения. В данный момент он отстранен от доступа к секретным документам, но все еще находится на свободе.