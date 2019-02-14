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Путин предложил ввести отдельную статью УК для криминальных авторитетов

15:50 14.02.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Путин предложил наказывать за это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

По мнению президента, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности, «благодаря своему положению». «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.

Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. За это предлагается назначать наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Помимо этого президент предложил ужесточить наказание по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 20:33
Гость: Макар

И зачем они мне!!!???
14.02.2019, 20:31
Гость: Макар

Расстрелом их не испугаешь. Конфискация. Всего. И у всех ближних родственников...и ссылка на обязательные работы.
14.02.2019, 20:22
Гость: Титус

Саакашвили принял закон, согласно которому, если этот преступник называет себя вором в законе или не отрицает это, то автоматически он идёт в тюрьму. То есть, назвался груздем - полезай в кузов!
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