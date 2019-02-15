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Юристы готовят иск против «Радио Свобода» в связи с сообщениями о некачественном питании в детсадах Москвы.

Свыше 50 компаний, занимающихся организацией питания, обратились в некоммерческое партнерство СРО «Ассоциация социального питания в сфере образования и здравоохранения» с просьбой о подаче коллективного заявления с требованием опровергнуть статью, опубликованную на сайте «Радио Свобода», сообщается в пресс-релизе, распространенном в пятницу, 15 февраля.

Истцы заявляют, что в материале «Радио Свобода» были искажены факты, и хотят защитить честь и достоинство всех участников рынка.

В конце января этого года издание опубликовало результаты расследования, в рамках которого были рассмотрены случаи заражения дизентерией в детских садах российской столицы. Авторы заявили, что ответственность за случаи заболевания лежит на главных поставщиках питания Москвы.

В свою очередь, представители СРО высказали мнение, что СМИ осуществило попытки дискредитации московского рынка школьного питания, а также преследовало цель сформировать у аудитории негативный образ отечественного бизнеса.

В настоящее время группа специалистов занимается подготовкой искового заявления, которое в ближайшее время опубликуют на сайте СРО.

Напомним, что 12 февраля владелец компании «Конкорд», петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, против которого также был выдвинут ряд необоснованных обвинений в поставках некачественного питания, устроил для мам московских дошкольников экскурсию по цехам комбината.

В ходе экскурсии родители ознакомились с процессом хранения и приготовления пищи, а также узнали, каким образом осуществляется транспортировка продуктов питания для детских учреждений. Также они смогли попробовать готовые блюда.

Посетительницам рассказали об основных принципах работы комплекса и санитарных правилах, которые действуют на территории предприятия. Представительницы родительской общественности Анастасия Ильина и Инга Козлова в тот же день ознакомились с рабочим процессом производственно-логистического комплекса в Люберцах. Гостьи данного мероприятия остались очень довольны.

По итогам проведенной экскурсии все материалы передали юристу ФБК Любови Соболь, ранее проигнорировавшей приглашение Пригожина принять участие в этом мероприятии.

Напомним, что ранее Соболь в своем расследовании обвинила в отравлении детей в детских садах Москвы компанию «Конкорд». Однако активистка почему-то проигнорировала факт того, что еще в декабре Роспотребнадзор озвучил истинную причину заболеваний. Согласно данным ведомства, причиной отравления стал творог, произведенный на одной из фабрик Липецка.