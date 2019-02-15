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Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

13:29 15.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве. Суд 15 февраля должен избрать для него меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда.

Согласно информации на сайте Мосгорсуда, в отношении Калви возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Калви уже находится в здании инстанции.

Также в скором времени должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения его партнерам — Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну.

Всего по делу проходят шесть человек.

Майкл Калви родился в США. Учился, а затем работал в Лондоне. В свое время был сотрудником в инвестиционной компании Salomon Brothers. Там он занимался сделками M& A в нефтегазовой отрасли. Так же работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

В 1994 году стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» (НИС-фонда) и фонда Baring Vostok Private Equity. Калви является главой инвестиционных комитетов всех трех организаций, которые находятся под управлением Baring Vostok. В разное время компания вкладывалась в акции «Яндекса», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Боржоми» и другие бренды.

Темы: Москва, Бизнес и предпринимательство в России, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 19:12
Гость: Прохожий

Ну и чё. Поменять одного жулика на другого? Хм-Хм.
15.02.2019, 16:38
Гость: РРР

В каталажку его и двадцать лет тюрмы, а потом поменять на Ярошенко или Бута.
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