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Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

20:42 15.02.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.

"У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума", - сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.

"Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр. Это стандартный набор данных, обезличенная картина. Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране", - цитирует премьера "Интерфакс".

По словам, Медведева, чтобы "помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику его жизненной ситуации, его потребностей".

"Нужно посмотреть, какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья ", - добавил глава правительства. Он убежден, что "при современных технологиях сделать это абсолютно несложно".

Медведев указал, что такой социальный портрет позволит оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь: "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".

Темы: Социальные проблемы в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.02.2019, 01:20
Гость: Ник16

Похоже там наверху окончательно потеряли разум.
16.02.2019, 00:43
Гость: однозначно

Соответственно соцпортрет олигарха уже создан.Каб мин,знает этих героев в лицо.
16.02.2019, 00:40
Гость: Нонсенс!!

Два ..... зас..... огромную страну.
Где ещё в мире такая дурь возможна? В любой стране их бы мухобойкой прихлопнули.
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