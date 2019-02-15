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ЕС согласовал санкции против восьми россиян из-за конфликта в Черном море

18:18 15.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Евросоюз согласовал введение санкций против нескольких граждан России, причастных к конфликту в Черном море. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, под санкции попадут «около восьми человек». Им будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.

О подготовке новых санкций Евросоюза и США против России из-за конфликта в Черном море стало известно 12 февраля. В чем они будут заключаться, до настоящего момента не сообщалось.

Американские сенаторы одновременно предложили ввести санкции против неназванных 24 сотрудников ФСБ, якобы имеющих отношение к конфликту, а также против российской судостроительной отрасли — если Россия будет создавать помехи другим странам в судоходстве.

Темы: Чёрное море, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 22:47
Гость: активы на территории Евросоюза будут заморожены

так эти лица должны были быть проверены по этому вопросу еще при приеме на работу/службу. Там, в Америке, филиал нашего отдела кадров,наконец-то взялся за работу?
15.02.2019, 22:13
Гость: ?

Вы против САМОГО?
15.02.2019, 22:12
Гость: Скептик

Не помню что-то я конфликта в Черном море.
Козлы какие-то пытались в Керченский пролив влезть без очереди.
Так козлы - они и есть козлы. Только у этих борода на затылке...
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