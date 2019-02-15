Мечты идиотов: Придет Америка, всех накормит, напоит и оденет

Российская пятая колонна ждет, когда наступит «сладкое время оккупации»

Только американская оккупация научит Россию жить по-человечески, иначе страна «обречена». Об этом фантазирует некий Павел Шехтман, называющий себя российским историком. Фантазирует с территории Украины, куда сбежал еще в 2015 году, скрывшись от следствия как обвиняемый в разжигании ненависти и вражды в социальных сетях.

Фото с сайта Pixabay.com

Выливая в комментариях одному из местных СМИ очередное ведро помоев на родное государство, Шехтман сослался на опыт Второй мировой войны, когда, по его мнению, США и Великобритания «оккупировали» Германию и Японию, чтобы силой заставить «жить по-людски». И мечтает теперь, что таким же образом — силой — американцы «приучат» и нас. Иначе, мол, будущее у России печальное…

Но это лишь один из тезисов, озвученных этим деятелем. Вникать в суть всего того бреда, что он несет, дело абсолютно неблагодарное. Поскольку это, скорее, компетенция специалистов по душевным расстройствам.

Достаточно ознакомиться на портале «Перебежчик» с «кредитной историей» «беззаветной борьбы с режимом», которую Шехтман ведет уже более четверти века.

И это не просто клинический русофоб. Его имя фигурирует в списке Минюста РФ среди лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму.

Но если родину он ненавидит искренне, то откуда такая уверенность в том, что Америка всех спасет?

Причем, Шехтман — не первый и не единственный, кто проводит сейчас эту мысль. Во многих странах — причем, не только на Западе — она давно прижилась. А теперь ее активно пытаются раскрутить и в России. И далеко не все из этих «проповедников» американского могущества больные на голову политические маргиналы…

— Сама по себе мысль о том, что оккупация может быть спасительной, говорит об очень острых недугах автора подобного рода формулы, — комментирует ситуацию известный историк и публицист Армен Гаспарян. — Как минимум, этот человек вообще не понимает, что означает слово «оккупация».

Если же для него, скажем так, унижение и истребление России и русских людей является благом, то, на мой взгляд, этим всем должен будет заниматься Уголовно-процессуальный кодекс. По многим из этих людей он давно плачет.

Но здесь необходимо заметить, что это не их новая креативная идея. Это достаточно давно получило распространение — еще в эпоху холодной войны. Той самой, первой.

Тогда некоторые из политических иммигрантов договорились до того, что спасти Россию может даже не оккупация, а «очистительный удар ядерной бомбы по безбожникам». Эта формулировка получила достаточно серьезное развитие, поскольку сказано это было на слушаниях в Конгрессе США. И, разумеется, в дальнейшем много раз использовалась, в том числе, с точки зрения пропаганды.

Но все же понимали, что подобного рода заявления, это в чистом виде маргинализм, и работать надо тоньше…

Однако, как показала практика, за эти годы все стало только хуже. Потому что если раньше по ведомству пропаганды работали люди относительно серьезные, понимавшие вообще, что к чему, то нынче все свелось к появлению вот этих многочисленных деятелей, вроде Павла Шехтмана, которые распространяют подобного рода посылы.

Они ни к чему не приведут. Потому что ни один нормальный человек «не подпишется» под соответствующими планами. Но здесь этого и не требуется. Это сейчас часть психологической кампании. Поэтому, чем более вздорные и глупые будут лозунги, тем с большей вероятностью они начнут массово распространяться через соцсети.

А самое главное, добиться того, чтобы эта тема была вообще поставлена в повестку дня. Чтобы российское общество начало обсуждать, а что вообще есть оккупация. А может, действительно, это благо… и т. д.

Хотя, на мой взгляд, здесь полемики не может быть никакой.

— Но есть люди, которые причисляют себя к интеллектуалам и говорят, например, что Гитлер «освобождал» Россию. Это та самая интеллигенция, к которой прислушиваются, кто-то даже обучает в вузах нашу молодежь… А мы не заигрались в плюрализм? Может, пора как-то обновлять наш УК?

— Знаете, у нас есть замечательная 354-я статья, которая предусматривает уголовную ответственность за героизацию нацизма. Поэтому вводить новую, в принципе, не нужно. Нужно сделать так, чтобы эта статья начала работать.

А у нас всякий раз, когда подобного рода деятелей начинают ловить за язык, тут же автоматически начинается истерика в обществе: мол, они интеллектуалы, они так видят. И вообще надо терпимее относиться к такого рода оценкам.

Хотя если бы попробовали с такой оценкой выйти (условно) где-нибудь на территории Германии, уже сели бы. И там ни о какой толерантности речь бы не шла.

У нас просто существуют родовые травмы перестройки, которые обществу необходимо как можно быстрей исцелить. И, прежде всего, для психологического здоровья самого общества.

— Чем тогда можно объяснить, что Германия и Япония сегодня лучшие друзья США? Американцы во время войны стерли с лица земли немецкие города вместе с жителями и сожгли сотни тысяч японцев, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Но сегодня их там считают чуть ли не спасителями…

— Ну, во-первых, в Германии так считают не все. О чем можно судить хотя бы по причине появления сейчас во всех абсолютно парламентах этой страны партии AfD (Альтернатива для Германии — ред.), которая своей позиции по этому вопросу никогда не скрывала. Не говоря уже о том, что и внутри германского общества никакой благодарности американцам в этом плане нет.

С Японией, действительно, дело обстоит именно так, как вы сказали. Но здесь необходимо понимать, что это продукт массированной пропаганды. Это втолковывалось людям на протяжении десятилетий, и стоит ли удивляться, что рано или поздно такая точка зрения получила широкое распространение.

Но здесь некорректно сравнивать планы по Японии и Германии образца Второй мировой войны с тем, что планируется определенными людьми (вот такими, как Шехтман, только работающими, условно, на Конгресс США) в отношении России. Это две принципиально разные истории.

По отношению к Германии никто не употреблял словосочетание «бремя белого человека». А по отношению к нашей стране это употребляется с завидным постоянством: нам — «дикарям» - донести культурные ценности.

Чем это отличается от того, что проповедовал Гитлер? Это все то же самое. Поэтому и отношение должно быть соответствующее.

К сожалению, этого Шехтмана невозможно сейчас отправить в места не столь отдаленные — он находится на территории Украины. Его, конечно, надо было лечить, когда он находился здесь, в России. Но у нас же нет карательной психиатрии. Поэтому гражданин Шехтман позиционировал себя как защитник Химкинского леса, эколог, гражданский активист и еще, бог знает, кто.

Тогда надо было обращать на него внимание.

Это, кстати, относится и к некоторым другим персонажам, которые до сих пор здесь. Может быть, действительно, пора нашему государству, если мы такой уж Мордор, от которого весь мир рыдает, со своими мерзавцами начать разбираться?

— А от их «спасительной идеи», что Америка несет всем счастье, мы каким-то образом защищаемся, или нет?

— На мой взгляд, недостаточно. Потому что во многих еще живы странного рода представления о прошлом, которые они до сих пор не могут изжить. Хотя то, что происходит, например, на Ближнем Востоке, в той же самой Сирии, давным-давно должно людей отрезвить.

Но, к сожалению, этот процесс в нашей стране быстрым не бывает. Мы всегда долго очень запрягаем.