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Мечты идиотов: Придет Америка, всех накормит, напоит и оденет

10:03 15.02.2019 , Светлана Гомзикова

Российская пятая колонна ждет, когда наступит «сладкое время оккупации»

Только американская оккупация научит Россию жить по-человечески, иначе страна «обречена». Об этом фантазирует некий Павел Шехтман, называющий себя российским историком. Фантазирует с территории Украины, куда сбежал еще в 2015 году, скрывшись от следствия как обвиняемый в разжигании ненависти и вражды в социальных сетях.

Фото с сайта Pixabay.com

Выливая в комментариях одному из местных СМИ очередное ведро помоев на родное государство, Шехтман сослался на опыт Второй мировой войны, когда, по его мнению, США и Великобритания «оккупировали» Германию и Японию, чтобы силой заставить «жить по-людски». И мечтает теперь, что таким же образом — силой — американцы «приучат» и нас. Иначе, мол, будущее у России печальное…

Но это лишь один из тезисов, озвученных этим деятелем. Вникать в суть всего того бреда, что он несет, дело абсолютно неблагодарное. Поскольку это, скорее, компетенция специалистов по душевным расстройствам.

Достаточно ознакомиться на портале «Перебежчик» с «кредитной историей» «беззаветной борьбы с режимом», которую Шехтман ведет уже более четверти века.

И это не просто клинический русофоб. Его имя фигурирует в списке Минюста РФ среди лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму.

Но если родину он ненавидит искренне, то откуда такая уверенность в том, что Америка всех спасет?

Причем, Шехтман — не первый и не единственный, кто проводит сейчас эту мысль. Во многих странах — причем, не только на Западе — она давно прижилась. А теперь ее активно пытаются раскрутить и в России. И далеко не все из этих «проповедников» американского могущества больные на голову политические маргиналы…

— Сама по себе мысль о том, что оккупация может быть спасительной, говорит об очень острых недугах автора подобного рода формулы, — комментирует ситуацию известный историк и публицист Армен Гаспарян. — Как минимум, этот человек вообще не понимает, что означает слово «оккупация».

Если же для него, скажем так, унижение и истребление России и русских людей является благом, то, на мой взгляд, этим всем должен будет заниматься Уголовно-процессуальный кодекс. По многим из этих людей он давно плачет.

Но здесь необходимо заметить, что это не их новая креативная идея. Это достаточно давно получило распространение — еще в эпоху холодной войны. Той самой, первой.

Тогда некоторые из политических иммигрантов договорились до того, что спасти Россию может даже не оккупация, а «очистительный удар ядерной бомбы по безбожникам». Эта формулировка получила достаточно серьезное развитие, поскольку сказано это было на слушаниях в Конгрессе США. И, разумеется, в дальнейшем много раз использовалась, в том числе, с точки зрения пропаганды.

Но все же понимали, что подобного рода заявления, это в чистом виде маргинализм, и работать надо тоньше…

Однако, как показала практика, за эти годы все стало только хуже. Потому что если раньше по ведомству пропаганды работали люди относительно серьезные, понимавшие вообще, что к чему, то нынче все свелось к появлению вот этих многочисленных деятелей, вроде Павла Шехтмана, которые распространяют подобного рода посылы.

Они ни к чему не приведут. Потому что ни один нормальный человек «не подпишется» под соответствующими планами. Но здесь этого и не требуется. Это сейчас часть психологической кампании. Поэтому, чем более вздорные и глупые будут лозунги, тем с большей вероятностью они начнут массово распространяться через соцсети.

А самое главное, добиться того, чтобы эта тема была вообще поставлена в повестку дня. Чтобы российское общество начало обсуждать, а что вообще есть оккупация. А может, действительно, это благо… и т. д.

Хотя, на мой взгляд, здесь полемики не может быть никакой.

— Но есть люди, которые причисляют себя к интеллектуалам и говорят, например, что Гитлер «освобождал» Россию. Это та самая интеллигенция, к которой прислушиваются, кто-то даже обучает в вузах нашу молодежь… А мы не заигрались в плюрализм? Может, пора как-то обновлять наш УК?

— Знаете, у нас есть замечательная 354-я статья, которая предусматривает уголовную ответственность за героизацию нацизма. Поэтому вводить новую, в принципе, не нужно. Нужно сделать так, чтобы эта статья начала работать.

А у нас всякий раз, когда подобного рода деятелей начинают ловить за язык, тут же автоматически начинается истерика в обществе: мол, они интеллектуалы, они так видят. И вообще надо терпимее относиться к такого рода оценкам.

Хотя если бы попробовали с такой оценкой выйти (условно) где-нибудь на территории Германии, уже сели бы. И там ни о какой толерантности речь бы не шла.

У нас просто существуют родовые травмы перестройки, которые обществу необходимо как можно быстрей исцелить. И, прежде всего, для психологического здоровья самого общества.

 — Чем тогда можно объяснить, что Германия и Япония сегодня лучшие друзья США? Американцы во время войны стерли с лица земли немецкие города вместе с жителями и сожгли сотни тысяч японцев, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Но сегодня их там считают чуть ли не спасителями…

— Ну, во-первых, в Германии так считают не все. О чем можно судить хотя бы по причине появления сейчас во всех абсолютно парламентах этой страны партии AfD (Альтернатива для Германии — ред.), которая своей позиции по этому вопросу никогда не скрывала. Не говоря уже о том, что и внутри германского общества никакой благодарности американцам в этом плане нет.

С Японией, действительно, дело обстоит именно так, как вы сказали. Но здесь необходимо понимать, что это продукт массированной пропаганды. Это втолковывалось людям на протяжении десятилетий, и стоит ли удивляться, что рано или поздно такая точка зрения получила широкое распространение.

Но здесь некорректно сравнивать планы по Японии и Германии образца Второй мировой войны с тем, что планируется определенными людьми (вот такими, как Шехтман, только работающими, условно, на Конгресс США) в отношении России. Это две принципиально разные истории.

По отношению к Германии никто не употреблял словосочетание «бремя белого человека». А по отношению к нашей стране это употребляется с завидным постоянством: нам — «дикарям» - донести культурные ценности.

Чем это отличается от того, что проповедовал Гитлер? Это все то же самое. Поэтому и отношение должно быть соответствующее.

К сожалению, этого Шехтмана невозможно сейчас отправить в места не столь отдаленные — он находится на территории Украины. Его, конечно, надо было лечить, когда он находился здесь, в России. Но у нас же нет карательной психиатрии. Поэтому гражданин Шехтман позиционировал себя как защитник Химкинского леса, эколог, гражданский активист и еще, бог знает, кто.

Тогда надо было обращать на него внимание.

Это, кстати, относится и к некоторым другим персонажам, которые до сих пор здесь. Может быть, действительно, пора нашему государству, если мы такой уж Мордор, от которого весь мир рыдает, со своими мерзавцами начать разбираться?

 — А от их «спасительной идеи», что Америка несет всем счастье, мы каким-то образом защищаемся, или нет?

— На мой взгляд, недостаточно. Потому что во многих еще живы странного рода представления о прошлом, которые они до сих пор не могут изжить. Хотя то, что происходит, например, на Ближнем Востоке, в той же самой Сирии, давным-давно должно людей отрезвить.

Но, к сожалению, этот процесс в нашей стране быстрым не бывает. Мы всегда долго очень запрягаем.

Темы: Международные отношения, Мировая экспансия США, Отношения России и США
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2019, 20:02
Гость: Герой Труда.

"фантазирует некий Павел Шехтман".
-
Ну и почему мы должны слушать(читать) про очередного городского сумасшедшего?
-
1. То ли это косвенный пиар самого Шехтмана.
Типо никто про него не знал, и вот опять.
2. То ли для того, чтобы снять послевкусие от нелепейшей статейки верноподданнейшего мсье Суркова.
3. То ли для того, чтобы, закрыв глаза от ужоса перед Америкой, сплотиться вокруг супер-Гаранта.
-
15.02.2019, 19:47
Гость: К лжепатриоту России

А кто сжег украинцев и русских, не согласных с бендеровскими фашистами в Одессе 2 мая 2014 года ?
Вас ублюдков не простим и не забудем.
15.02.2019, 19:39
Гость: Титусу

Не придирайтесь к погонялам. Погоняло каждый волен выбрать какое угодно. Могло быть и хуже. Ну, сами понимаете. И потом. У товарища справка. Да и отрабатывать как-то ведь должен свои тридцать.
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