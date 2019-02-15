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Патрушев рассказал, где будет организован следующий Майдан

15:39 15.02.2019
Патрушев
Николай Патрушев. Фото с сайта wikimedia.org
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Секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что следующий Майдан может быть организован в Молдавии.

По его словам, толчком для проведения цветной революции в бывшей республике СССР станет победа социалистов на выборах в парламент.

Об этом он рассказал во время интервью изданию «КП.ру».

«США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президента», - сказал он, добавив, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания продвинуть сторонников евроатлантической ориентации в правительстве и парламенте Молдавии.

Напомним, выборы в высший законодательный орган Молдавии пройдут 24 февраля. Патрушев считает, что в опросах общественного мнения пока лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, и «это не устраивает Запад, который подталкивает граждан к расколу и конфликтам» по отработанной методике цветных революций.

Темы: Молдавия
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 19:10
Гость: Анекдот (про Чапаева)

- Эх, Василий Иванович, что-то Гондурас меня беспокоит. - А ты его, Петька, не чеши.
15.02.2019, 19:05
Гость: :)

Когда говорят Брюссель, то имеется в виду Берлин - столица германского рейха-ЕС.
15.02.2019, 18:59
Гость: Помните как у Пушкина,

Царь Додон, Гвидон и т.д.
Удивило другое: Актер Машков объявил об уходе из кино Известия 16:12
Первый вопрос: Кто это?
Чувствую, что аппетит у меня стал хуже.
Эти поберушки живут за счёт нас - дураков, кто на них ещё будет смотреть?
Такую потерю Мы переживём?
Все комментарии (13)
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