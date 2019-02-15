Патрушев рассказал, где будет организован следующий Майдан

15:39

Секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что следующий Майдан может быть организован в Молдавии.

По его словам, толчком для проведения цветной революции в бывшей республике СССР станет победа социалистов на выборах в парламент.

Об этом он рассказал во время интервью изданию «КП.ру».

«США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президента», - сказал он, добавив, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания продвинуть сторонников евроатлантической ориентации в правительстве и парламенте Молдавии.

Напомним, выборы в высший законодательный орган Молдавии пройдут 24 февраля. Патрушев считает, что в опросах общественного мнения пока лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, и «это не устраивает Запад, который подталкивает граждан к расколу и конфликтам» по отработанной методике цветных революций.