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В Минобороны рассказали о возможной реакции Запада на расследование ВВС

09:59 15.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В Минобороны РФ считают, что западная коалиция во главе с США и Великобританией, санкционировавшие удары по Сирии после, якобы, имевшей местов химатаки, постараются замять новые факты, связанные этим делом.

Как пишет РИА Новости, Москва не была удивлена появлением подробностей, озвученных несколько дней назад продюсером ВВС. Тот, в частности, заявил, что в ходе проведенного расследвоания выяснилось, что съемки сцены в думском госпитале после так называемой химатаки были постановочными.

"Многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в "защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима" и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются забыть тему, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности", - цитирует агентство слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где врачи якобы пытаются помочь жителям Думы, в том числе детям, пораженным отравляющими веществами.

Продюсер ВВС уже тогда указывал на постановочный характер этих роликов, но позднее удалил публикацию. Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.

Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.

Темы: Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 16:22
Гость: ВВС

Страны НАТО во главе с США просто уже слетели с катушек в своей наглости по навязыванию западной демократии от которой уже всех тошнит. Чем быстрее поймёт мировое сообщество которое ещё не попало в зависимость к США что нужно положить этому конец тем лучше. Большой Сэм уже давно считает - что весь мир должен принадлежать США.
15.02.2019, 16:18
Гость: xmyr

Никакой реакции не будет.Они готовы и еще один боинг завалить, лишь бы обвинить РФ в чем то .Уже весь мир понял куда катятся колёса.Нужно уже давно было переходить на жесткие ответы да - нет. Джентельменство в век лжи и обмана есть дремучий консерватизм, Рылом тыкать в факты, рылом .
15.02.2019, 11:41
Гость: Чингачгук

То, что Белые каски - террористы, догадался даже рокер Роджер Уоттерс, не будучи политиком.
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