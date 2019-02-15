В Минобороны рассказали о возможной реакции Запада на расследование ВВС

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В Минобороны РФ считают, что западная коалиция во главе с США и Великобританией, санкционировавшие удары по Сирии после, якобы, имевшей местов химатаки, постараются замять новые факты, связанные этим делом.

Как пишет РИА Новости, Москва не была удивлена появлением подробностей, озвученных несколько дней назад продюсером ВВС. Тот, в частности, заявил, что в ходе проведенного расследвоания выяснилось, что съемки сцены в думском госпитале после так называемой химатаки были постановочными.

"Многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в "защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима" и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются забыть тему, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности", - цитирует агентство слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где врачи якобы пытаются помочь жителям Думы, в том числе детям, пораженным отравляющими веществами.

Продюсер ВВС уже тогда указывал на постановочный характер этих роликов, но позднее удалил публикацию. Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.

Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.