Завершено расследование дела экс-замглавы ФСИН о взятке и растрате

19:54

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексея Данилова.

Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Алексеевой инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (два эпизода получения взятки), а Данилову – ч.5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить от имени ФСИН России с подконтрольным ей ООО «Энергоресурс» государственные контракты по завышенной стоимости, за это потребовали передать им в качестве взятки часть денежных средств в размере 10 процентов от стоимости контрактов.

Данилов при составлении аукционной документации необоснованно применил повышающие коэффициенты, в результате чего сформировал завышенную начальную цену контрактов.

Позднее Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в общей сумме 940 миллионов рублей, что на 114 миллионов выше рыночной стоимости топлива. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денежных средств на счета ООО «Энергоресурс».

Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахарного песка.

Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН России по территории всей страны в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила во ФСИН России коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных к ней компаний, не являющихся участниками рынка сахара и не имеющих опыта.

В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН России заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт по заведомо завышенной стоимости.

Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений, в связи с чем денежные средства за его исполнение в общей сумме более 399 миллионов рублей были перечислены аффилированному Дюковой юридическому лицу. Более чем 43 миллиона рублей из этих денег соучастниками были похищены.

После этого Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки ранее оговоренную сумму, то есть 40 миллионов рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 миллиона рублей. В качестве посредника для передачи взятки была привлечена Анна Рибицкая.

Ранее в 2015 году Алексеева получила от Дюковой за общее покровительство взятку в виде услуги имущественного характера по освобождению от обязанности по уплате долга в сумме 2 миллионов рублей, который был ей получен по договору займа с организацией, подконтрольной Дюковой.

Всего же от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей.

В целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество обвиняемых, включая яхты и дорогостоящие автомобили, общей стоимостью порядка 70 млн рублей.

После ознакомления с материалами уголовного дела и всеми имеющимися у следствия доказательствами Алексеева изъявила желание дать дополнительные показания, полностью признав вину во всех инкриминируемых ей преступлениях, а также изобличила соучастников в получении взятки и растрате.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Коршунова, Алексеевой и Данилова направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Кроме того, судом в отношении Коршунова и врио директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова продолжается рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму более 264 миллионов рублей, выделенных на закупку вещевого имущества для осужденных и личного состава уголовно-исполнительной системы.

По этому делу также осужден их соучастник – генеральный директор ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюнян Смбат, в отношении которого судебное разбирательство проводилось в особом порядке.

Соучастнице обвиняемых Дюковой также уже вынесен обвинительный приговор, которым ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Рибицкая находится в международном розыске.

Следственным комитетом России также в отношении Коршунова продолжается расследование уголовного дела по эпизоду о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в городе Симферополе Республики Крым.