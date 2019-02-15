Россия начала разработку сверхзвукового пассажирского лайнера

14:38

Научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета началась в России. Об этом в кулуарах инвестфорума в Сочи рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил «Интерфакс».

Ведется научно-исследовательская работа», — подтвердил он.

Идею создать в России собственный пассажирский сверхзвуковой самолет президент Владимир Путин ранее обсудил с представителями общественности в Казани. На эту мысль главу государства натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание… Бывшего председателя совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина как-то спросили: сколько стоит Ту-144? Он подумал и сказал: это знаю только я, но я никому не скажу. Я к чему это говорю — чтобы и реализация проекта была в рамках здравого смысла», — сказал Путин 13 февраля.

Первый замначальника ПКЦ «Технические проекты» компании «Туполев» Михаил Никулочкин ранее сообщил, что стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих создание самолета-демонстратора, составит более 42 миллиардов рублей. К этой сумме придется прибавить стоимость опытно-конструкторских работ — это еще 57 миллиардов. Строительство серийного сверхзвукового делового самолета обойдется в отдельные шесть миллиардов рублей. Чтобы авиакомпании получали прибыль, цена билета в бизнес-классе в таком самолете при полете, например, из Москвы в Хабаровск, должна быть не ниже 150 тысяч рублей.

Сейчас у «Туполева» в работе два проекта подобного самолета: с фиксированной и изменяемой геометрией крыла. Названы и предварительные характеристики самолета: скорость 1,8 — 2,0 Маха, дальность — 7,5 тысячи километров. Воздушная машина сможет перевозить 14 пассажиров бизнес-класса или 30 экономкласса.

Мантуров отметил, что создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета — «самый большой вызов» для современной мировой гражданской авиации.