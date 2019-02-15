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Россия начала разработку сверхзвукового пассажирского лайнера

14:38 15.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета началась в России. Об этом в кулуарах инвестфорума в Сочи рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил «Интерфакс».

Ведется научно-исследовательская работа», — подтвердил он.

Идею создать в России собственный пассажирский сверхзвуковой самолет президент Владимир Путин ранее обсудил с представителями общественности в Казани. На эту мысль главу государства натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание… Бывшего председателя совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина как-то спросили: сколько стоит Ту-144? Он подумал и сказал: это знаю только я, но я никому не скажу. Я к чему это говорю — чтобы и реализация проекта была в рамках здравого смысла», — сказал Путин 13 февраля.

Первый замначальника ПКЦ «Технические проекты» компании «Туполев» Михаил Никулочкин ранее сообщил, что стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих создание самолета-демонстратора, составит более 42 миллиардов рублей. К этой сумме придется прибавить стоимость опытно-конструкторских работ — это еще 57 миллиардов. Строительство серийного сверхзвукового делового самолета обойдется в отдельные шесть миллиардов рублей. Чтобы авиакомпании получали прибыль, цена билета в бизнес-классе в таком самолете при полете, например, из Москвы в Хабаровск, должна быть не ниже 150 тысяч рублей.

Сейчас у «Туполева» в работе два проекта подобного самолета: с фиксированной и изменяемой геометрией крыла. Названы и предварительные характеристики самолета: скорость 1,8 — 2,0 Маха, дальность — 7,5 тысячи километров. Воздушная машина сможет перевозить 14 пассажиров бизнес-класса или 30 экономкласса.

Мантуров отметил, что создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета — «самый большой вызов» для современной мировой гражданской авиации.

Темы: Россия, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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15.02.2019, 20:04
Гость: Серёга

Да, грустно - от уровня твоего кругозора...
Хотя, может он и нормальный, но ведь против задания работодателя не попрёшь - надо хаять всё подряд...
15.02.2019, 19:59
Гость: buslaif

Российские авиакомпании, за исключением, пожалуй, нескольких крупнейших, попросту не будут эксплуатировать подобные летательный аппараты, что обусловлено их высокой стоимостью и трудоёмкостью обслуживания. Эксплуатация пассажирских сверхзвуковых самолётов пока вряд ли станет эффективной для гражданской коммерческой сферы. Внимание будут обращать на создание сверхзвуковых самолётов бизнес класса, чтобы бизнесменам быстро добираться из одной точки земного шара в другую. Ну а стоит ли всё это затевать для ограниченного количества лиц? Сделать герметичную капсулу со всеми удобствами, баром и стюардессами,чтоб дорога веселее была, разместить её в бомболюке Ту -160М вместо МКУ, посадить туда человек 5 бизнеснюков и прокатить их, скажем,до той же Венесуэлы.Любой каприз за их счёт. Если приживётся, не надо будет строить новый самолёт. Ну а не приживётся- капсулу убрать, опять будет бомбардировщик.
15.02.2019, 19:55
Гость: Европеец

Бред !
Футбольную команду будут перевозить на 2 таких самолётах.
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