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Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М

15:52 16.02.2019

Россия показала на испытаниях новый танк. На видео новейший российский танк Т-90М ("Прорыв") на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу (снаряд точно попадает в цель) и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

Именно этот модернизированный танк должен поступить на вооружение нашей армии в этом году. Контракт на их поставку был подписан между Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" (УВЗ). Также сообщалось, что Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности другой стоящий уже на вооружении танк Т-90А. 

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым коммерчески успешным танком XXI века. Зарубежные аналоги, такие как французский Leclerc, американский Abrams и немецкий тяжеловес Leopard 2, уступают отечественной машине по соотношению "цена-качество", пишет ТАСС.

С момента принятия на вооружение танка Т-90 прошло более 20 лет, и за этот период были проведены колоссальные изменения. Т-90М — это уже совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости.

Темы: Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2019, 16:48
Гость: Иван простак

Хорошие видео из Сирии по по этому танку, где моджахеды вломили в него два птрк TOW , которые тот благополучно отклонил один вправо, другой влево. Но сирийский экипаж сбежал от испуга из целого танка, после чего его захватили бармалеи. Ещё хотелось бы посмотреть в действии, как комплекс арена собьёт джавелины на подлёте.
16.02.2019, 16:28
Гость: я так понял,что

=Армата-фсё=
16.02.2019, 16:11
Гость: XeX

Старье. А где "Армата"? Уже манагеры в Китай или Индию продали?
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