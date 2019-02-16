Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М

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Россия показала на испытаниях новый танк. На видео новейший российский танк Т-90М ("Прорыв") на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу (снаряд точно попадает в цель) и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

Именно этот модернизированный танк должен поступить на вооружение нашей армии в этом году. Контракт на их поставку был подписан между Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" (УВЗ). Также сообщалось, что Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности другой стоящий уже на вооружении танк Т-90А.

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым коммерчески успешным танком XXI века. Зарубежные аналоги, такие как французский Leclerc, американский Abrams и немецкий тяжеловес Leopard 2, уступают отечественной машине по соотношению "цена-качество", пишет ТАСС.

С момента принятия на вооружение танка Т-90 прошло более 20 лет, и за этот период были проведены колоссальные изменения. Т-90М — это уже совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости.