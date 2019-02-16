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В корпусе одного из университетов Петербурга рухнули перекрытия

19:38 16.02.2019
Фото из социальной сети Вконтакте

В ремонтируемом учебном корпусе одного из петербургских вузов на улице Ломоносова обрушились перекрытия, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ", - цитирует агентство свой источник. По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж в Санкт-Петербургском НИУ ИТМО.

МЧС подтвердило факт обрушения перекрытий в одном из университетов Петербурга. Из здания было эвакуировано порядка 81 человек. В здании находились студенты, пришедшие на факультативные занятия. В большинстве своем это студенты первого и второго курсов

"В шестом часу (вечера) поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. По предварительным данным, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в субботу.

На месте работают 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС. Погибших в результате инцидента нет.

Темы: Санкт-Петербург, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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17.02.2019, 03:29
Гость: Ray Bloom

За взятки - всё ОК.
16.02.2019, 23:42
Гость: ВВВ

Если перекрытия в исторических зданиях рушатся, значит это кому-нибудь нужно... Значит кому-то нужно это место под строительство торгово-развлекательного центра.
16.02.2019, 23:39
Гость: ВВВ

Оптимизация, однако! Последних специалистов пинком под зад, а на их место эффективных менеджеров.
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