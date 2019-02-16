В корпусе одного из университетов Петербурга рухнули перекрытия

19:38

В ремонтируемом учебном корпусе одного из петербургских вузов на улице Ломоносова обрушились перекрытия, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ", - цитирует агентство свой источник. По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж в Санкт-Петербургском НИУ ИТМО.

МЧС подтвердило факт обрушения перекрытий в одном из университетов Петербурга. Из здания было эвакуировано порядка 81 человек. В здании находились студенты, пришедшие на факультативные занятия. В большинстве своем это студенты первого и второго курсов

"В шестом часу (вечера) поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. По предварительным данным, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в субботу.

На месте работают 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС. Погибших в результате инцидента нет.