]]> ]]>
Главная В России Новости

Власти Петербурга отказалиь согласовать марш памяти Немцова в центре города

13:39 16.02.2019
Борис Немцов
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал марш памяти Бориса Немцова в центре города, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, организаторы марша намерены обратиться в суд. "Комитет по законности только что отказал в марше памяти Бориса Немцова по всем маршрутам в центре. Предложен Полюстровский парк и шествие рядом с ним. Издевательский ответ. Будем судиться", - рассказали они.

По их словам, в Москве подобный марш согласовали, правда после переговоров. "Впервые за все эти годы нам отказывают в марше памяти Бориса. Мы не отступим", - добавили они.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил недоумение по поводу отказа властей.

"Отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова и предложение альтернативного места, заведомо не позволяющего реализовать цели этой традиционной публичной акции, вызывают недоумение. Такие действия противоречат заявлениям, сделанным (и.о.губернатора) Александром Бегловым на выездном заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, состоявшемся в Петербурге", - написал он.

"Надеюсь, что согласованное решение о проведении памятной акции будет найдено, - добавил Шишлов. - Полагаю, что одним из возможных вариантов могло бы стать проведение акции, как и в 2018 году, на площади Ленина".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Убийство Бориса Немцова, Санкт-Петербург
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2019, 16:49
Гость: E.

Наверно, это так. Не жила бы эта девочка из русской глубинки на 450 р., а кормилась бы на 2-3 шекеля или доллара, которые ей бросили бы хозяева бори - любителя девочек на мосту. Вам что, мало того, что они сделали со страной?
16.02.2019, 16:14
Гость: Чингачгук

немцов говорил по телеку, когда был премьером: ельцин царь! это надо понимать, что он царь. Такой вот демократ ср..й, почитатель пиночета.
16.02.2019, 15:56
Гость: Сошло в своё время с рук - вот и славненько...

Всё "правильно": не пошто напоминать
О том, кто Баруха велел "наказать"
За то, что клеймил вожака паханата, -
Преступникам шествий в честь жертвы не надо!
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.