Власти Петербурга отказалиь согласовать марш памяти Немцова в центре города

13:39

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал марш памяти Бориса Немцова в центре города, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, организаторы марша намерены обратиться в суд. "Комитет по законности только что отказал в марше памяти Бориса Немцова по всем маршрутам в центре. Предложен Полюстровский парк и шествие рядом с ним. Издевательский ответ. Будем судиться", - рассказали они.

По их словам, в Москве подобный марш согласовали, правда после переговоров. "Впервые за все эти годы нам отказывают в марше памяти Бориса. Мы не отступим", - добавили они.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил недоумение по поводу отказа властей.

"Отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова и предложение альтернативного места, заведомо не позволяющего реализовать цели этой традиционной публичной акции, вызывают недоумение. Такие действия противоречат заявлениям, сделанным (и.о.губернатора) Александром Бегловым на выездном заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, состоявшемся в Петербурге", - написал он.

"Надеюсь, что согласованное решение о проведении памятной акции будет найдено, - добавил Шишлов. - Полагаю, что одним из возможных вариантов могло бы стать проведение акции, как и в 2018 году, на площади Ленина".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.