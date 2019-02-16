Власти Крыма отказали украинскому Приватбанку в возвращении активов

12:11

Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, пишет РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

"После того как этот банк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может. Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет, то есть никогда", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, требования Приватбанка выглядят по меньшей мере цинично, так как никто из его представителей почему-то не спешит возвращать крымчанам миллиардные долги.

"Крым, национализировав крымское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, которому на тот момент принадлежал Приватбанк, поступил по справедливости, так как средства от продажи его активов пошли исключительно на погашение долгов обманутых вкладчиков", — подчеркнул Фикс.

На днях Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России за потерю активов в Крыму. Размер компенсации пока не известен, но в самом банке настаивают на миллиарде долларов.

Власти Крыма решили национализировать имущество Коломойского из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией украинские банки отказались возвращать вклады крымчан. Наибольшие невыполненные обязательства остались у Приватбанка. Обязанность возместить потери за вклады, не превышающие 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков, а на выплату крупных вкладов предназначались средства от продажи имущества Коломойского. Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".