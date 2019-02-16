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Власти Крыма отказали украинскому Приватбанку в возвращении активов

12:11 16.02.2019
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, пишет РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

"После того как этот банк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может. Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет, то есть никогда", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, требования Приватбанка выглядят по меньшей мере цинично, так как никто из его представителей почему-то не спешит возвращать крымчанам миллиардные долги.

"Крым, национализировав крымское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, которому на тот момент принадлежал Приватбанк, поступил по справедливости, так как средства от продажи его активов пошли исключительно на погашение долгов обманутых вкладчиков", — подчеркнул Фикс.

На днях Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России за потерю активов в Крыму. Размер компенсации пока не известен, но в самом банке настаивают на миллиарде долларов.

Власти Крыма решили национализировать имущество Коломойского из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией украинские банки отказались возвращать вклады крымчан. Наибольшие невыполненные обязательства остались у Приватбанка. Обязанность возместить потери за вклады, не превышающие 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков, а на выплату крупных вкладов предназначались средства от продажи имущества Коломойского. Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".

Темы: Крым, Банки в мире, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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16.02.2019, 16:14
Гость: вот что интересно-

все кричали =Крым наш=, =вернулся в родную гавань= и т.д.А за долги отвечают =крымские власти=...Неее, не пойдет-ответит российский бизнес...Ведь никто не любит когда воруют....
16.02.2019, 16:13
Гость: Александр

Смешное впечатление оставляют "бравые заявления" крымских фикс... Они , наверное, думают, что в силах "отказать" Приватбанку. Банку-то оказать можно, но не решению суда. Во всяком случае Россия, после всех возмущений и криков, выполняет все решения по выплатам ЕСПЧ, а также решения международных судебных инстанций, не дожидаясь конфискации имущества за рубежом.
Если у Крыма есть взаимные претензии, то нужно быстрее обращаться в суд со встречным иском, а не трясти башкой и языком перед обывателями.
16.02.2019, 14:54
Гость: Злой

Беня помогущественее будет, чем, рус. президент.
Ведь он только управляющий, за спиной которого стоят серьезные бородатые дяди из Нью-Йорка. Рано млм поздно они свое отберут.
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