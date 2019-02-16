Лужков дал оценку идее объединения Москвы и области в единый субъект

13:39

Идея объединения Москвы и Подмосковья позитивна, если рассматривать ее с позиций экономической интеграции, но возможность единого политического управления - предмет отдельного разговора, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

"Интеграция - вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы", - заявил Лужков РИА Новости на просьбу прокомментировать инициативу парламентария.

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.

"Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь", - уверен он.

Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его "Московская губерния".