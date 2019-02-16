]]> ]]>
Главная В России Новости

Лужков дал оценку идее объединения Москвы и области в единый субъект

13:39 16.02.2019
Юрий Лужков. Фото с сайта drive2.ru
Материалы по теме:

Идея объединения Москвы и Подмосковья позитивна, если рассматривать ее с позиций экономической интеграции, но возможность единого политического управления - предмет отдельного разговора, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

"Интеграция - вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы", - заявил Лужков РИА Новости на просьбу прокомментировать инициативу парламентария.

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.

"Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь", - уверен он.

Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его "Московская губерния".

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Москва, Московская область, Юрий Лужков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2019, 16:59
Гость: Свалили за

бугор под угрозой разграбления награбленного.А выступать твоим радетелем никому не нужно,а если кто и радеет,то непременно сдирает шкуру,ибо с тебя барана, больше нечего содрать.А драть надо!Вот с тебя дерет сегодня и вчера драл,и дальше драть будет Путин.А тебе виноват Лужков,баран на то и баран,что бездумно идет за козлом вожаком.И почему это что ни баран,то не Владимир,а Влад?
16.02.2019, 16:23
Гость: гнус

Да..ааа,"лужок" бы "капусты нашинковал"на объединении,а братки бы тоже "поднялись".Барыга.
16.02.2019, 16:15
Гость: Это

"объединение" обнесут забором, введут платные визы для россиян, а с других земель будут просто собирать дань.
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.