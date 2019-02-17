Медведев: Через шесть лет благодаря нацпроектам «жить станет гораздо лучше»

13:54

Реализация национальных проектов в течение ближайших шести лет превратит Россию в более современную и благополучную страну, хотя и "нет предела совершенству". Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью на телеканале НТВ.

"Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", - сказал глава правительства. Он при этом назвал себя и своих коллег реалистами. "Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось", - сделал отсылку к советскому опыту премьер.

Медведев рассчитывает, что граждане уже в процессе реализации нацпроектов будут видеть изменения к лучшему. "Люди, которые не погружены в различные нормативные акты и особенно не следят за какими-то цифрами, должны сказать: "Да, есть проблемы, есть недостатки, но мы видим, что происходят изменения, и эти изменения в благоприятную сторону". Это важнее всего", - цитирует председателя правительства ТАСС.

Он также подчеркнул, что "нет предела совершенству". "Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что вот это сделали, а это нет, поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально, этим занимаются все страны", - заметил глава кабмина.