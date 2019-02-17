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Медведев: Через шесть лет благодаря нацпроектам «жить станет гораздо лучше»

13:54 17.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Реализация национальных проектов в течение ближайших шести лет превратит Россию в более современную и благополучную страну, хотя и "нет предела совершенству". Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью на телеканале НТВ.

"Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", - сказал глава правительства. Он при этом назвал себя и своих коллег реалистами. "Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось", - сделал отсылку к советскому опыту премьер.

Медведев рассчитывает, что граждане уже в процессе реализации нацпроектов будут видеть изменения к лучшему. "Люди, которые не погружены в различные нормативные акты и особенно не следят за какими-то цифрами, должны сказать: "Да, есть проблемы, есть недостатки, но мы видим, что происходят изменения, и эти изменения в благоприятную сторону". Это важнее всего", - цитирует председателя правительства ТАСС.

Он также подчеркнул, что "нет предела совершенству". "Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что вот это сделали, а это нет, поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально, этим занимаются все страны", - заметил глава кабмина.

Темы: Внутренняя политика в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 01:20
Гость: смирнову

может он и спился и в Англию сбежал к своему половому партнеру и вообще он гад ползучий и гадюка семибатюшная но книги его не фантастика а правда Конечно эта правда неудобная для тебя и тебе подобных но это твои проблемы Тем более сейчас есть множество открытых источников которые подтверждают его правоту
18.02.2019, 01:16
Гость: цитатнику

приятно встретить человека который читает Суворова Это мой любимый автор Много интересного в свое время узнал из его книг Сейчас все это есть в открытом доступе но редко кто из горе-патриотов признает что он был прав
18.02.2019, 00:56
Гость: Ник16

Красные пришли - грабють, белые пришли - грабють - куды бедному крестьянину подастся?
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