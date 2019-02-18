«Победа» изменила правила провоза ручной клади

08:28

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" с 18 февраля ввела новые правила провоза ручной клади, пишет РИА Новости.

С сегодняшнего дня у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту. Согласно решению Верховного суда, на рейсах "Победы" можно провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36х30х4 сантиметра.

Кроме того, можно провести предметы утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов - 36х30х27 сантиметров. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен производителем воздушных судов - компанией Boeing.

По словам гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова, авиакомпания "буквально в точности до запятой" исполняет требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. На бортах "Победы" из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади максимально возможного размера.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России в августе 2018 года отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. В ноябре была также отклонена апелляционная жалоба.

"Победа" оспаривала правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как утверждал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36х30х27 сантиметров). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, заявлял Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре 2017 года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов.

Что касается 4 см ширины ручной клади, то это отнюдь не опечатка в правилах. Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты — ширину до 4 см и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня",— объяснял перевозчик.