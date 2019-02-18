Названы регионы с самым высоким и самым низким качеством жизни

06:44

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты своего исследования.

Рейтинг построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники.

Как отмечает агентство, распределение регионов в рейтинге по сравнению с прошлым годом существенно не изменилось. Правда, в середине списка произошли некоторые перестановки, однако ни один регион не передвинулся в рейтинге на десять и более мест, а более чем на пять мест изменились позиции только 12 регионов, из которых у семи позиции улучшились, а у пяти – ухудшились.

Состав первой десятки регионов-лидеров остался прежним. Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы данная ситуация не изменится.

Далее следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

При этом отмечается, что практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Бурятии, значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, до среднего по стране уровня этим регионам довольно далеко.

По данным исследования, семь регионов улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44-е на 35-е место, Амурская - с 61-го на 53-е, Оренбургская - с 41-го на 33-е, Чукотка - с 78-го на 70-е, Северная Осетия – Алания - с 72-го на 65-е, Сахалин - с 53-го на 46-е, Мурманская область - с 42-го на 36-е место. Рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока.

Вместе с тем,более чем на пять мест снизились позиции Тамбовской области (-6 мест), Алтайского края (-7 мест), Красноярского края (-7 мест), Удмуртии (-7 мест), Чувашии (-7 мест).

В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможные некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры.