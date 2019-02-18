Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Как уточнил собеседник агентства, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате".
Отмечается, что он проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК) Виктором Милушем.
О задержании Благодыря стало известно на прошлой неделе. В 2012-2013 годах, до работы в РАН, он занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого был генеральным директором "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.