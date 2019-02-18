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Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест

09:03 18.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Как уточнил собеседник агентства, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате".

Отмечается, что он проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК) Виктором Милушем.

О задержании Благодыря стало известно на прошлой неделе. В 2012-2013 годах, до работы в РАН, он занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого был генеральным директором "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 18:55
Гость: Ник16

И эти тоже воруют. Когда же закончится вакханалия воровства? Нет ей ни конца ни края.
18.02.2019, 16:16
Гость: хе-хе

За какие такие "заслуги" вор стал академиком?
18.02.2019, 15:43
Гость: ВВВ

Эффективные менеджеры не выдерживают нагрузки!
Все комментарии (7)
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