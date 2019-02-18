Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест

09:03

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Как уточнил собеседник агентства, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к присвоению или растрате".

Отмечается, что он проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК) Виктором Милушем.

О задержании Благодыря стало известно на прошлой неделе. В 2012-2013 годах, до работы в РАН, он занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого был генеральным директором "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.