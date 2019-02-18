Кадыров назначил и.о. главы Чечни «на период временной нетрудоспособности»

23:09

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона.

В распоряжении на сайте администрации главы и правительства Чечни говорится, что обязанности были возложены на господина Хичева 11 февраля «на период временной нетрудоспособности» главы республики.

17 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров находится с визитом в Абу-Даби. Ранее сегодня он сообщил, что Фонд развития Абу-Даби намерен повысить уровень сотрудничества с Чеченской республикой. По его словам, фонд может вложить в строительство международного аэропорта в Грозном около $50 млн, пишет «Коммерсант» .