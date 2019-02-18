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Кадыров назначил и.о. главы Чечни «на период временной нетрудоспособности»

23:09 18.02.2019
Рамзан Кадыров. Фото с сайта wikimedia.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона.

В распоряжении на сайте администрации главы и правительства Чечни говорится, что обязанности были возложены на господина Хичева 11 февраля «на период временной нетрудоспособности» главы республики. 

17 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров находится с визитом в Абу-Даби. Ранее сегодня он сообщил, что Фонд развития Абу-Даби намерен повысить уровень сотрудничества с Чеченской республикой. По его словам, фонд может вложить в строительство международного аэропорта в Грозном около $50 млн, пишет «Коммерсант» .

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 03:17
Гость: Питон

А что у кремлевского всевышнего все купюры закончились или осерчал на что, заставляет за свет и газ платить что приходиться по миру побираться.
19.02.2019, 01:18
Гость: Сбежал все таки ссученок!

Это он так думает,а мы то знаем,куда он денется.
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