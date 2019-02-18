Крымские татары потребовали изъятия из школ учебника по истории

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Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов, пишет РИА Новости.

В совете объяснили свою просьбу необходимостью "предотвратить провокации, пропаганду ксенофобии, оправдание факта депортации народов Российской Федерации и, как следствие, разрушение межнационального согласия в Крыму"

В организации назвали возмутительным фактом появление в школах республики книги "История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций" под редакцией С.В. Юрченко, выпущенного издательством "Просвещение".

Как говорится в обращении, авторы учебника безосновательно заявляют, что в крымско-татарских формированиях, служивших в годы Великой Отечественной войны немецким оккупантам, служили 20 тысяч человек, а 14 тысяч крымских татар участвовали в борьбе с партизанами.

Кроме того, отмечается, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти, ненавидящие русских мусульмане. Утверждается также, что депортация всего крымско-татарского народа представляется как вполне оправданный факт.

В совете подчеркнули, что авторы учебного пособия умолчали о других исторических, документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.

Как пишет агентство, со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека, скандальный учебник, в котором приводятся неоднозначные факты о массовой лояльности крымских татар германским оккупантам во времена Великой Отечественной войны, отправят на экспертизы.

"Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будут проведены ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка", — отметил депутат.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек.

В апреле 2014 года после вхождения Крыма в состав России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других репрессированных народов полуострова. В настоящий момент крымско-татарский язык признан в Крыму государственным, наряду с русским и украинским.