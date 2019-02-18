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Песков рассказал о встречах Путина с основателем Baring Vostok

13:52 18.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин не раз виделся с основателем инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, поскольку Калви по мере становления российского рынка находился здесь, он активно встречался с инвесторами, предпринимателями, а также принимал участие в экономических форумах.

«Да, это я могу подтвердить», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отказался отвечать на вопрос, возникали ли до этого вопросы к деятельности фонда и Калви, пояснив, что «это не входит в прерогативу администрации президента».

Песков напомнил, что правоохранительные органы любой страны защищают закон, а значит, подобные меры могли быть приняты где угодно. При этом представитель Кремля выразил надежду на то, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате в России.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован 16 февраля по подозрению в мошенничестве. За день до этого под стражу были взяты еще пять фигурантов дела. Трое из них являются партнерами или сотрудниками Baring Vostok.

В защиту Майкла Калви ранее выступили многие топ-менеджеры и представители бизнес-сферы, включая главу Сбербанка Германа Грефа, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 21:20
Гость: Путник

"Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам."
Автор этих слов господин Кудрин.
Он напрямую указывает на вмешательство власти в уголовные расследования. То, что клиент американец и может уехать из России как Браудер, это ерунда, главное не арестовывать.Чего испугался?
18.02.2019, 21:17
Гость: У нас неприкасаемых

нет. Можете даже к премьеру прикоснуться.
18.02.2019, 20:20
Гость: Питон

Власти РФ ведут компанию запугивания олигархов и бизнесменов. Сколько у них там уже сидельцев один режиссёр, одни министр, один генерал, сенатора вот недавно прихватили, а теперь зарубежный инвестор. Заметьте по одному из разных слоев общества, а это делается для того чтобы припугнуть всех остальных, пока трогать других ворюг не будут, но если посмееют что либо против власти затеять или наворованное утаить и дань не платить то у кремля длинные руки всех достанем в одночасье. Это сигнал и всем Грефам, Тиньковым, Чубайсам и прочим крысам и не вздумайте покушается на власть и президентское кресло и заигрывать с оппозицией сразу выйдете из доверия и на нары. Опасения кремля не без почвенные запад и штаты активно готовят российский майдан и смену власти накачивают оппозицию деньгами и оружием вот в кремле и занервничали и пытаются принимать какие-то меры для спасения своего воровского режима, но явно уже поздно. Поэтому от загнанных в угол кремлевских крыс можно ожидать любой подлости.
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