Песков рассказал о встречах Путина с основателем Baring Vostok

13:52

Президент России Владимир Путин не раз виделся с основателем инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, поскольку Калви по мере становления российского рынка находился здесь, он активно встречался с инвесторами, предпринимателями, а также принимал участие в экономических форумах.

«Да, это я могу подтвердить», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отказался отвечать на вопрос, возникали ли до этого вопросы к деятельности фонда и Калви, пояснив, что «это не входит в прерогативу администрации президента».

Песков напомнил, что правоохранительные органы любой страны защищают закон, а значит, подобные меры могли быть приняты где угодно. При этом представитель Кремля выразил надежду на то, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате в России.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован 16 февраля по подозрению в мошенничестве. За день до этого под стражу были взяты еще пять фигурантов дела. Трое из них являются партнерами или сотрудниками Baring Vostok.

В защиту Майкла Калви ранее выступили многие топ-менеджеры и представители бизнес-сферы, включая главу Сбербанка Германа Грефа, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.