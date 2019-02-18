/Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней...///

10:40

В России планируют сократить сроки планового отключения горячей воды до трех дней. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По его словам, городские власти планируют оптимизировать процессы управления сетями, а также алгоритмами отключения и переключения. Все это будет осуществлятья в рамках проектра "Умный город".

По его словам, в сокращении сроков заинтересованы не только россияне, но и коммунальные компании, которые из-за длительных сроков теряют выручку.

Как отметил Чибис, подобный эксперимент прошел в прошлом году в крупных микрорайонах больших городов. В ряде случаев отключение горячей воды удалось сократить до трех дней. Он добавил, что данный эксперимент не потребовал "миллиардных инвестиций".

"Оказалось достаточно "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволили сохранить выручку и обеспечить комфорт людям", - подчеркнул он.