ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

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Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Цыганов признал, что для потребителей рост не выгоден, однако покупатели, по его словам, должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

"Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его", - подчеркнул он.

Замглавы ФАС также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх - это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию", - сказал чиновник.

Цыганов также пояснил, что подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора в середине текущего десятилетия. По его словам, в результате этого Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.

"В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу. Цены на свинину, кстати, тоже колебались в нужном потребителю направлении. Понятно, что эта ситуация продолжаться бесконечно не может. Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается", - подытожил Цыганов.