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Госдума запретила военнослужащим и призывникам иметь гаджеты

12:12 19.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы, пишет "Интерфакс".

Закон запрещает военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять СМИ, распространять с помощью интернета или предоставлять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

То же касается информации о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в т.ч. информации, позволяющей определить их местонахождение в определенный период.

Запрещается распространять сведения об их деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Закон также устанавливает запрет на распространение информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ, в т.ч. информацию о дислокации или передислокации органов военного управления, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Действие закона распространяется на всех военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Кроме того, "учитывая сложность механизма выявления и доказывания нарушений устанавливаемых информационных ограничений", дополнительно устанавливается запрет для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, иметь при себе любые электронные бытовые изделия (телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, внешние носители информации и т.д.) с функциями хранения информации или подключения изделия к сети интернет, с помощью которых может быть распространен (предоставлен) фото-, видео-, аудиоконтент и данные геолокации", отмечается в пояснительной записке.

Этот запрет действует при исполнении отдельных обязанностей военной службы - в законе устанавливается исчерпывающий перечень таких обязанностей, в том числе: при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства (боевой службы), при нахождении на территории воинской части и ряде других объектов, говорится в примечаниях к поправкам.

Также соответствующие ограничения распространяются на предоставление информации с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Закон запрещает распространение информации о гражданах, уволенных с военной службы, а также членах семей военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы.

В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 20:36
Гость: Да не,

в Бердичеве.
19.02.2019, 20:01
Гость: Удивил

А что негры в американской форме завтра будут в Москве, Чите Хабаровске?
19.02.2019, 18:46
Гость: «Авантюра»

Вырабатывает котлы как генетическую память. На уровне рефлексов.
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