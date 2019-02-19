Денис Буцаев назначен главой «Российского экологического оператора»

15:50

Главой «Российского экологического оператора» назначен бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Создана публично-правовая компания „Российский экологический оператор“, которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я подписал распоряжение о назначении гендиректора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев», — сказал глава правительства.

Гендиректор назначается сроком на три года. В состав наблюдательного совета компании войдут зампредседателя правительства Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев​ и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно документу, компания будет выкупать земельные участки под размещение объектов капитального строительства, необходимых для обработки твердых коммунальных отходов. Кроме того, оператор будет привлекать инвесторов для проектов по переработке отходов, разрабатывать для них программы господдержки и контролировать финансирование этих проектов.

Каждый год в России производится около 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Из них на переработку идет лишь пять миллионов тонн мусора, план на 2024 год — 42 миллиона тонн. По оценке Минпромторга, для нужд всей страны потребуется не менее 130 мусороперерабатывающих заводов.

Денис Буцаев окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, а затем работал главой юридического отдела в компании Hewlett Packard, директором инвестиционной группы «Панорама». Он также руководил компанией «ПЭТ Технолоджи», входящей в «Роснано».

В сентябре 2013 года он вступил в должность министра инвестиций и инноваций Московской области. Через год он был назначен на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. С сентября 2015 года он стал совмещать обе должности.