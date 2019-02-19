Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

07:55

Подавляющее большинство опрошенных жителей южных островов Курильской гряды высказались против их передачи Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных, считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова. Полученные данные опроса устойчивы, а мнение населения Курильских островов подтверждено предыдущим исследованием ВЦИОМ, проведенного в конце января 2019 года", - говорится в исследовании.

При этом социологи подчеркнули, что такого мнения придерживаются люди различных возрастных категорий на разных островах архипелага.

Исследование проводили с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп более 50 интервьюеров в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). За это время они опросили 7 тысяч 695 человек старше 18 лет (это около 70% от числа совершеннолетних жителей островов).

По итогам опроса сахалинские депутаты приняли текст заявления о позиции островного парламента по неприкосновенности островов и территориальной целостности страны.

"Сахалинская областная дума, исходя из положений Конституции Российской Федерации, на протяжении многих лет заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области. Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный этой темой, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей Курильских островов на предмет их личного отношения к территориальной принадлежности островов", — говорится в документе.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко заявил, что полностью разделяет позицию президента России Владимира Путина, депутатов и местных жителей в вопросе о принадлежности островов.

"Мы все едины в этом вопросе — от главы государства до местного жителя. Люди живут там, строят свои планы, вопрос территориальных притязаний надо завершить", — рассказал он журналистам.