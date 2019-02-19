Полковник Владимир Квачков вышел на свободу

11:02

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков утром 19 февраля вышел на свободу из мордовской колонии, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Андрей Виканов. Представители ФСИН подтвердили, что Квачков покинул колонию.

В начале февраля суд освободил 70-летнего Квачкова из колонии в связи частичной декриминализацией ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). Решение суда вступило в силу 19 февраля.

Квачков был осужден по 282-й статье УК в 2017 году за видеообращение, которое он записал в колонии, где отбывал наказание по другому делу. За экстремизм Квачкова приговорили к 1,5 года колонии строгого режима.

Владимир Квачков обвинялся в покушении в 2005 году на Анатолия Чубайса, возглавлявшего в тот момент РАО ЕЭС России, но присяжные дважды его оправдали. В 2013 году Квачков был приговорен к длительному сроку лишения свободы, но не за покушение на Чубайса, а за попытку организации вооруженного мятежа.