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Полковник Владимир Квачков вышел на свободу

11:02 19.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков утром 19 февраля вышел на свободу из мордовской колонии, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Андрей Виканов. Представители ФСИН подтвердили, что Квачков покинул колонию.

В начале февраля суд освободил 70-летнего Квачкова из колонии в связи частичной декриминализацией ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). Решение суда вступило в силу 19 февраля.

Квачков был осужден по 282-й статье УК в 2017 году за видеообращение, которое он записал в колонии, где отбывал наказание по другому делу. За экстремизм Квачкова приговорили к 1,5 года колонии строгого режима.

Владимир Квачков обвинялся в покушении в 2005 году на Анатолия Чубайса, возглавлявшего в тот момент РАО ЕЭС России, но присяжные дважды его оправдали. В 2013 году Квачков был приговорен к длительному сроку лишения свободы, но не за покушение на Чубайса, а за попытку организации вооруженного мятежа.

Темы: Расследования в России
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 19:24
Гость: SV

Здравия желаем! Товарищ полковник. Настоящий Полковник!
19.02.2019, 19:22
Гость: Вопросы режиму:

За что же наказан был честный Квачков?
Тюрьмы почему избежал Сердюков?
Не вору ли быть надлежало в колонии?..
К лицу ли "державе" клеймо беззакония?
19.02.2019, 19:11
Гость: buslaif

Владимир Васильевич Квачков, ветеран всех войн – Афганской, первой Чеченской, во второй Чеченской он успел поучаствовать.Он остановил войну в Таджикистане, это он тогда командовал 15-й бригадой спецназа, которая остановила эту войну. Это дела офицера и человека.
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