Кудрин призвал изменить меру пресечения Майклу Калви

19:22

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что выступает за изменение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в крупном хищении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители и мы все уверены, что никто не скроется», — сказал Кудрин.

При этом глава ведомства пояснил, что не смог лично поручиться за Калви. По его словам, вместо него это готовы сделать «очень ответственные и авторитетные люди».

«Тем более я отношусь к контрольному органу, который взаимодействует с другими контрольными, правоохранительными органами, поэтому для меня это не лучшая практика», — добавил глава Счетной палаты.

Тем не менее Кудрин подчеркнул, что готов рассмотреть такую возможность, если будет «острая потребность».

Также стало известно, что представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с аналогичной просьбой - изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok на домашний арест под поручительство, передает РБК.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в рамках дела о мошенничестве. Вместе с ним под стражу взяты еще пять фигурантов дела. Все они обжаловали решение об аресте.

По версии следователей, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017-го вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие полагает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

В защиту Майкла Калви ранее выступили глава компании «Яндекс» Аркадий Волож, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков и глава Сбербанка Герман Греф.