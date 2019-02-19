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Кудрин призвал изменить меру пресечения Майклу Калви

19:22 19.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что выступает за изменение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в крупном хищении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители и мы все уверены, что никто не скроется», — сказал Кудрин.

При этом глава ведомства пояснил, что не смог лично поручиться за Калви. По его словам, вместо него это готовы сделать «очень ответственные и авторитетные люди».

«Тем более я отношусь к контрольному органу, который взаимодействует с другими контрольными, правоохранительными органами, поэтому для меня это не лучшая практика», — добавил глава Счетной палаты.

Тем не менее Кудрин подчеркнул, что готов рассмотреть такую возможность, если будет «острая потребность».

Также стало известно, что представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с аналогичной просьбой - изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok на домашний арест под поручительство, передает РБК.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в рамках дела о мошенничестве. Вместе с ним под стражу взяты еще пять фигурантов дела. Все они обжаловали решение об аресте.

По версии следователей, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017-го вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие полагает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

В защиту Майкла Калви ранее выступили глава компании «Яндекс» Аркадий Волож, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков и глава Сбербанка Герман Греф.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 00:33
Гость: С кудрей согласен

расстреливать на месте.
20.02.2019, 00:11
Гость: Всё решает только Суд

Не учите юристов трактовать Законы. Юристы - Профессионалы, юристы лучше знают кого им надо сажать. Это и есть логика, а не то что вы самовольно придумываете.
20.02.2019, 00:06
Гость: Вот и выяснилось

кто снабжает либеральную кремлёвскую братву деньгами для спекуляций с валютой и выводит их навар за бугор. Набиулина почему-то скромно молчит, а скорее всего чемоданы пакует. Ай да Трамп, молодца!
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