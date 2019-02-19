Замглавы администрации Щелковского района подозревают в афере на 7 млн руб.

21:00

Следственный комитет (СК) расследует дело в отношении высокопоставленных чиновников администрации Щелковского района. Их подозревают в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Как рассказала собеседница агентства «Москва», дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении первого замглавы администрации Щелковского района и ее подчиненного - начальника управления земельных отношений.

«По предварительным данным следствия, в марте 2017 г. чиновница, вступив в преступный сговор с подчиненным, мошенническим путем приобрела право на автомобильную стоянку по заниженной стоимости, получив возможность распоряжаться данным объектом недвижимости по своему усмотрению.

Для этой цели подозреваемые привлекли вновь созданную и подконтрольную им коммерческую организацию, в которой генеральным директором, бухгалтером и учредителем выступили их родственники.

Отчуждение муниципального имущества - автостоянки площадью около 2 тыс. кв. м, расположенной в центре Щелково, произошло по заниженной стоимости - за 3,6 млн рублей, при этом фактическая стоимость указанного объекта составляет более 10,5 млн руб.», - пояснила О.Врадий.

Из-за преступных действий подозреваемых администрация района понесла ущерб на сумму более 7 млн руб. Следователи проводят обыски по местам жительства фигурантов и в здании администрации.

Изымаются документы, имеющие значение для следствия. Как отметила Врадий, после проведения неотложных следственных действий фигуранту задержат, а в отношении ее сообщника уже расследуется уголовное дело о получении им взяток в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу.