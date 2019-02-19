В Минстрое РФ назвали причины огромных долгов за коммуналку

12:50

Заместитель главы Минстроя РФ, ответственный за ЖКХ, Максим Егоров назвал три главные причины долгов в сфере коммунальных услуг: это недобросовестность потребителей ресурсов, неплатежеспособность населения и воровство. Об этом Егоров рассказал в интервью РИА «Новости».

Егоров заявил, что по состоянию на третий квартал 2018 года задолженность по ЖКХ составляет один триллион 300 миллиардов рублей. 750 миллиардов из них — это задолженность населения и управляющих компаний.

«Долги колоссальные, и они связаны со множеством причин, в первую очередь, это недобросовестность потребителей ресурсов — как населения, так и УК. Вторая причина — это неплатежеспособность населения, а третья, увы, это воровство», — подчеркнул замминистра.

Выход из сложившейся ситуации Егоров видит в актуализации статистики по отрасли.

«Формы статистической отчетности, к сожалению, настолько устарели, что чем больше информации отправляется, тем ниже качество этой информации», — подчеркнул чиновник.

Егоров также отметил, что некоторые регионы лукавят, заполняя отчетные данные. В итоге невозможно понять, как на самом деле обстоят дела.

Результатом этого является в том числе и рост долгов из-за недостатка конкретной информации и невозможности разобраться в ситуации «в разрезе по субъектам и муниципалитетам».