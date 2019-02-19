]]> ]]>
Главная В России Новости

В Минстрое РФ назвали причины огромных долгов за коммуналку

12:50 19.02.2019
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Заместитель главы Минстроя РФ, ответственный за ЖКХ, Максим Егоров назвал три главные причины долгов в сфере коммунальных услуг: это недобросовестность потребителей ресурсов, неплатежеспособность населения и воровство. Об этом Егоров рассказал в интервью РИА «Новости».

Егоров заявил, что по состоянию на третий квартал 2018 года задолженность по ЖКХ составляет один триллион 300 миллиардов рублей. 750 миллиардов из них — это задолженность населения и управляющих компаний.

«Долги колоссальные, и они связаны со множеством причин, в первую очередь, это недобросовестность потребителей ресурсов — как населения, так и УК. Вторая причина — это неплатежеспособность населения, а третья, увы, это воровство», — подчеркнул замминистра.

Выход из сложившейся ситуации Егоров видит в актуализации статистики по отрасли.

«Формы статистической отчетности, к сожалению, настолько устарели, что чем больше информации отправляется, тем ниже качество этой информации», — подчеркнул чиновник.

Егоров также отметил, что некоторые регионы лукавят, заполняя отчетные данные. В итоге невозможно понять, как на самом деле обстоят дела.

Результатом этого является в том числе и рост долгов из-за недостатка конкретной информации и невозможности разобраться в ситуации «в разрезе по субъектам и муниципалитетам».

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Социальные проблемы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2019, 19:53
Гость: неравнодушная

...где-то в соцсетях читала и слышала, что мы платим за коммунальные услуги аж в Канаду, деньги населения уходят туда...., а наше правительство платит услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям внутри страны??!! Что это? Почему так? Чей долг? Где в цепочке воруют? Я лично все годы исправно плачу за услуги ЖКХ, хоть и 50 % от пенсии...Нет нигде учета и контроля!!!....Думаю, население платит исправно...
19.02.2019, 18:29
Гость: *

"Они деньги с населения собирают, но расплачиваться с поставщиками не торопятся, а прокручиваюь эти деньги на банковских счетах получая проценты! Или просто внаглую присваивают, а потом орут, что население не платит!" - дык, на беседе ВВП с обманутыми дольщиками выяснилось, что застройщики себя ведут точно также! И что, от ВВП кто-нить услышал, что за такое сажать надо нещадно? Нет, он заявил, что бороться с этим злом следует посредством финансовых демпферов, "Это несколько удорожит жилье, но другого выхода просто нет!"(с)
Несменяемый в очередной раз провозгласил "Воруйте, кидайте, пилите - не бойтесь, сейчас не 37-й год!".
19.02.2019, 17:21
Гость: Эрэфия - не СССР...

Причина одна у возникшего зла:
Цена коммуналки в разы возросла!
Пока не нагрянул диктат паханата,
Была ли у граждан проблема с оплатой?
Все комментарии (12)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.