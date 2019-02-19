Депутаты одобрили новый порядок назначения пенсий судьям

15:17

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о порядке назначений пенсий судьям, ставшим инвалидами не по причине своей работы.

Теперь пенсия судьям-инвалидам будет устанавливаться так: инвалидам I и II групп – 3% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи за каждый полный отработанный год; инвалидам III группы – 2% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи за каждый полный отработанный год.

Например, если судья проработал в должности 14 лет, а затем получил первую или вторую группу инвалидности, то он будет получать в качестве пособия 42% от своей бывшей зарплаты, то есть около 49 000 руб. (средняя пенсия судей, согласно пояснительной записке, составляет 117 000 руб.).

Второй вариант для судей – это пенсия по инвалидности, назначаемая на общих основаниях в соответствии с законом. Судья, которому назначена страховая пенсия, по достижении им пенсионного возраста, сможет отказаться от выплаты пенсии и начать получать пожизненное содержание судьи, сообщает «Право.ру».

Инициатива поменять правила назначения судьям-инвалидам пенсии пошла от Конституционного суда, который в феврале 2018 года решил дело судьи в отставке Геннадия Рязанова в его пользу. Рязанов получил инвалидность из-за «общего заболевания». В результате он лишился должности и получил пенсию в 14 475 руб., то есть обычную пенсию по инвалидности: на судейскую ему не хватило стажа.

Экс-судья обратился в Суддеп и попросил назначить ему ежемесячные выплаты в размере судейской зарплаты. По закону он имел бы на это право, если бы его болезнь, из-за которой он стал инвалидом, была связана с исполнением судейских обязанностей. Но он не смог подтвердить это.

Конституционный суд постановил изменить положения закона о статусе судей таким образом, чтобы отставные судьи-инвалиды получали полноценную судейскую пенсию вне зависимости от причин инвалидности.