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Депутаты одобрили новый порядок назначения пенсий судьям

15:17 19.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о порядке назначений пенсий судьям, ставшим инвалидами не по причине своей работы.

Теперь пенсия судьям-инвалидам будет устанавливаться так: инвалидам I и II групп – 3% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи за каждый полный отработанный год; инвалидам III группы – 2% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи за каждый полный отработанный год.

Например, если судья проработал в должности 14 лет, а затем получил первую или вторую группу инвалидности, то он будет получать в качестве пособия 42% от своей бывшей зарплаты, то есть около 49 000 руб. (средняя пенсия судей, согласно пояснительной записке, составляет 117 000 руб.).

Второй вариант для судей – это пенсия по инвалидности, назначаемая на общих основаниях в соответствии с законом. Судья, которому назначена страховая пенсия, по достижении им пенсионного возраста, сможет отказаться от выплаты пенсии и начать получать пожизненное содержание судьи, сообщает «Право.ру».

Инициатива поменять правила назначения судьям-инвалидам пенсии пошла от Конституционного суда, который в феврале 2018 года решил дело судьи в отставке Геннадия Рязанова в его пользу. Рязанов получил инвалидность из-за «общего заболевания». В результате он лишился должности и получил пенсию в 14 475 руб., то есть обычную пенсию по инвалидности: на судейскую ему не хватило стажа.

Экс-судья обратился в Суддеп и попросил назначить ему ежемесячные выплаты в размере судейской зарплаты. По закону он имел бы на это право, если бы его болезнь, из-за которой он стал инвалидом, была связана с исполнением судейских обязанностей. Но он не смог подтвердить это.

Конституционный суд постановил изменить положения закона о статусе судей таким образом, чтобы отставные судьи-инвалиды получали полноценную судейскую пенсию вне зависимости от причин инвалидности.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Положение пенсионеров в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 20:03
Гость: неравнодушная

...если бы судьи судили по справедливости, по совести, то не жалко денег....а если 80 % осужденных не виноваты, а сидят, то таких судей надо расстреливать....Должности эти продаются за млн.рублей....Когда все это узнаешь, то хочется атомной бомбы для такой власти...
19.02.2019, 19:22
Гость: Евгений

Такие огромные пенсии судьям, прокурорам и прочей нечисти- говорит о огромной несправедливости в нашем глубоко больном обществе. Работяги должны за копейки работать пока не подохнут, платить налоги, покупать в ипотеку квартиры, а когда выйдут на пенсию - получать 13тыс. А этим уродам пенсии за 100тысяч. Это беспредел.
19.02.2019, 17:46
Гость: Особая каста?

С какой стати? Пенсия на порядок выше чем у простых смертных! Тяжелая работа? Или это "элита", хозяева жизни, надзирающие и судящие остальных?
Перед Богом все равны!
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