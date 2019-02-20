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В деле Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей не нашли потерпевших

22:14 20.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
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В уголовном деле о многомиллиардном хищении газа, возбужденном в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, до сих пор нет потерпевшего. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат одного из фигурантов Сергей Шишов.

"Исходя из фабулы дела, ПАО "Газпром" уже давно должно быть потерпевшим, но таковым его все еще не признали. Кроме того, от "Газпрома" в деле нет даже заявления о факте хищения газа компании, но при этом дело почему-то возбудили, на основании чего - непонятно", - сказал адвокат.

По словам адвоката, ни отцу, ни брату сенатора Рауфа Арашукова обвинений пока не предъявлено.

Арашуковы были задержаны 30 января. С санкции суда они заключены под арест на два месяца, до конца марта.

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинению в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд руб..

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Газпром
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 04:12
Гость: mesozoic_2

"В уголовном деле о многомиллиардном хищении газа, возбужденном в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, до сих пор нет потерпевшего".
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Мраки. Вся прокуратура из собутыльников, незаконно рожденных детей и других родственников генпрокурора? Феодализм.
21.02.2019, 03:37
Гость: Питон

А если нет потерпевших то и преступления не было значит пора Арашукова отпускать, извинтиться и выплатить компенсацию за участие в представлении.
21.02.2019, 03:17
Гость: На нет

и суда нет.
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