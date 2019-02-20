Парламентариев будут лишать мандатов за сокрытие доходов

09:14

В Госдуме разрабатывают законопроект, который ужесточит наказание за недостоверные сведения в декларации о доходах, пишет газета «Известия».

Сейчас депутат Госдумы может досрочно лишиться своих мандатов за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о доходах, расходах и имуществе. За ошибки и недостоверную информацию в декларации предусмотрено наказание в виде предупреждения или освобождения от руководящей должности в Совете Федерации или Госдуме.

Ужесточение наказания предусмотрено в случае, если сокрытие информации произошло не из-за ошибки, а по злому умыслу.

Ужесточение требований предусмотрено и в случае нарушения требований закона о контроле за расходами депутатов и их семей. Так, если сумма сделки по покупке недвижимости, ценных бумаг или дорогого автомобиля превышает их общий доход за последние три года, парламентарию будет необходимо доказать законность происхождения данных средств.

Отмечается, что во многих странах, за заведомо недостоверные сведения в декларации предусматривается уголовная ответственность.

Ужесточение антикоррупционного законодательства в отношении депутатов и сенаторов направлено на установление дополнительных механизмов защиты законодательной власти от попадания в нее недобросовестных представителей.