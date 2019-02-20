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Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

13:55 20.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию Путин добавил, что выплаты за первый месяц 2019 года надо пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Президент привел пример: многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышает прожиточный минимум. Люди почувствовали себя обманутыми.

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — заявил президент.

По его словам, все выплаты за первые месяцы 2019 года должны быть пересчитаны, и люди должны получить те деньги, которые они недополучили.

Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. Таким образом, материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год установлен на уровне 8846 руб.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 18:51
Гость: Отнять на рубль

вернуть на копейки.
20.02.2019, 18:34
Гость: наталья

Ну вообще-то ЕдРосы только проводники воли определенных сил. Это давно было уже сказано в книге Колемана "Комитет 300" и в книге Кашина "Заговор против человечества".
20.02.2019, 18:01
Гость: Богарне

Что-то вы зациклились на большевиках и коммунистах - их давным давно нет в РФ, остались бывшщие члены КПСС, а сейчас у нас сплошняком новые капиталисты и Нью дворяне - вот как-то так, г-н беларус...
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